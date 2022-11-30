В отпуск с комфортом: авиакомпания «Якутия» вводит субсидированные билеты для жителей Хабаровского края

Вылет по субсидируемым тарифам доступен с 1 января 2023 года Фото: пресс-служба АК «Якутия»

Авиакомпания «Якутия» начала продажу субсидированных билетов на 2023 год. Жители Хабаровского края смогут посетить Екатеринбург, Санкт-Петербург и Сочи по привлекательным ценам.

Программа реализации авиабилетов распространяется на полеты с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Так, добраться из Хабаровска в Екатеринбург обойдется в 6 200 рублей. Отправиться в Санкт-Петербург будет стоить 7 300 рублей, а в Сочи - 7 500 рублей. Приятным бонусом является то, что тарифы действуют и в обратном направлении.

Воспользоваться покупкой билетов по специальному тарифу смогут граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, многодетные семьи, имеющие подтверждающие документы. Кроме того, на субсидированные билеты могут рассчитывать инвалиды первой группы любого возраста и их сопровождающие. Также приобрести билеты по указанным ценам могут инвалиды второй и третьей группы с детства и сопровождающие ребенка-инвалида.

При этом существует ряд ограничений. Человек может заключить всего четыре договора на воздушную перевозку по субсидированным маршрутам. То есть четыре билета на руки по маршруту в одну сторону. Допускается покупка не более двух билетов по маршруту туда и обратно.

Жителям регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, можно забронировать перелет, который начинается не позднее шести месяцев с даты оформления авиабилета. Если человек планирует приобрести билеты в январе, то вылететь он должен не позднее июня. Однако такое ограничение не распространяется в отношении перевозки в обратном направлении.

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