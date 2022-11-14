Правительство Российской Федерации утвердило список субсидируемых маршрутов из Хабаровска на 2023 год

Стоимость субсидируемых билетов в 2023 году сохранится Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Российской Федерации постановило утвердить изменения в правила предоставления субсидий на осуществление авиаперевозок пассажиров по социально значимым маршрутам ДФО.

В перечень попали уже знакомые хабаровчанам маршруты. Помимо федеральных денег, они софинансируются из бюджета региона.

- Это целевая федеральная субсидия для ДФО. На условиях софинансирования со стороны края покрывается большая часть потребности в авиаперелетах, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Легалина, руководитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Межрегиональные рейсы из Хабаровска и в краевую столицу субсидируются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.07.2021 №1172. А в сентябре 2022 года был опубликован документ, который продлевает действие финансирования и на 2023 год.

В список социально значимых маршрутов Хабаровского края попали рейсы:

- Ноглики - Хабаровск - 4 500 рублей;

- Оха - Хабаровск - 5 843 рубля;

- Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск - 4 500 рублей;

- Владивосток - Советская Гавань - 7 050 рублей;

- Владивосток - Николаевск-на-Амуре - 9 000 рублей;

- Владивосток - Комсомольск-на-Амуре - 3 749 рублей;

- Хабаровск - Зея (с посадкой в Благовещенске) - 6 926 рублей;

- Хабаровск - Тында (с посадкой в Благовещенске) - 7 500 рублей;

- Хабаровск - Якутск - 10 673 рубля;

- Хабаровск - Чита - 8 300 рублей;

- Хабаровск - Анадырь - 10 500 рублей;

- Красноярск - Комсомольск-на-Амуре - 7 200 рублей;

- Кавалерово - Хабаровск - 3 225 рублей;

- Южно-Сахалинск - Советская Гавань - 2 200 рублей;

- Благовещенск - Хабаровск - 3 700 рублей;

- Нерюнгри - Хабаровск - 4 737 рублей;

- Улан-Удэ - Хабаровск - 9 355 рублей;

- Хабаровск - Мирный - 7 000 рублей;

Стоимость субсидируемого билета по сравнению с обычным может снижаться в два раза. Продажи откроются с 1 января 2023 года.

Отмечается, что маршрут Хабаровск - Магадан не попал в список субсидируемых направлений на 2023 год.

- Хабаровский край не участвует ввиду отсутствия возможности софинансировать указанный маршрут.

Ранее губернатор Магаданской области обращал внимание на стоимость авиабилетов в Хабаровск и обратно. По его данным, за 2021 год между субъектами слетало 47 тысяч пассажиров, а за девять месяцев 2022 года - уже 51 тысяча человек. При этом аэропорт Хабаровска для колымчан является основным хабом для перелетов по Сибири и Дальнему Востоку.

- Сейчас перелет в обе стороны стоит примерно 27 тысяч рублей. Планируем снижение стоимости до 16-18 тысяч рублей, - написал в своем telegram-канале Сергей Носов.

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