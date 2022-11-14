Правительство Российской Федерации утвердило список субсидируемых маршрутов из Хабаровска на 2023 год

Стоимость субсидируемых билетов в 2023 году сохранится
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Правительство Российской Федерации постановило утвердить изменения в правила предоставления субсидий на осуществление авиаперевозок пассажиров по социально значимым маршрутам ДФО.
В перечень попали уже знакомые хабаровчанам маршруты. Помимо федеральных денег, они софинансируются из бюджета региона.
- Это целевая федеральная субсидия для ДФО. На условиях софинансирования со стороны края покрывается большая часть потребности в авиаперелетах, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Легалина, руководитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Межрегиональные рейсы из Хабаровска и в краевую столицу субсидируются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.07.2021 №1172. А в сентябре 2022 года был опубликован документ, который продлевает действие финансирования и на 2023 год.
В список социально значимых маршрутов Хабаровского края попали рейсы:
- Ноглики - Хабаровск - 4 500 рублей;
- Оха - Хабаровск - 5 843 рубля;
- Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск - 4 500 рублей;
- Владивосток - Советская Гавань - 7 050 рублей;
- Владивосток - Николаевск-на-Амуре - 9 000 рублей;
- Владивосток - Комсомольск-на-Амуре - 3 749 рублей;
- Хабаровск - Зея (с посадкой в Благовещенске) - 6 926 рублей;
- Хабаровск - Тында (с посадкой в Благовещенске) - 7 500 рублей;
- Хабаровск - Якутск - 10 673 рубля;
- Хабаровск - Чита - 8 300 рублей;
- Хабаровск - Анадырь - 10 500 рублей;
- Красноярск - Комсомольск-на-Амуре - 7 200 рублей;
- Кавалерово - Хабаровск - 3 225 рублей;
- Южно-Сахалинск - Советская Гавань - 2 200 рублей;
- Благовещенск - Хабаровск - 3 700 рублей;
- Нерюнгри - Хабаровск - 4 737 рублей;
- Улан-Удэ - Хабаровск - 9 355 рублей;
- Хабаровск - Мирный - 7 000 рублей;
Стоимость субсидируемого билета по сравнению с обычным может снижаться в два раза. Продажи откроются с 1 января 2023 года.
Отмечается, что маршрут Хабаровск - Магадан не попал в список субсидируемых направлений на 2023 год.
- Хабаровский край не участвует ввиду отсутствия возможности софинансировать указанный маршрут.
Ранее губернатор Магаданской области обращал внимание на стоимость авиабилетов в Хабаровск и обратно. По его данным, за 2021 год между субъектами слетало 47 тысяч пассажиров, а за девять месяцев 2022 года - уже 51 тысяча человек. При этом аэропорт Хабаровска для колымчан является основным хабом для перелетов по Сибири и Дальнему Востоку.
- Сейчас перелет в обе стороны стоит примерно 27 тысяч рублей. Планируем снижение стоимости до 16-18 тысяч рублей, - написал в своем telegram-канале Сергей Носов.
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