Дворцы, горы и огромный Будда: жители Хабаровска скоро смогут отправиться в Мьянму

Точная дата начала продажи туров неизвестна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Хабаровска скоро получат возможность открыть для себя новую страну - Мьянму. Правда, с небольшой пересадкой. Новые авиарейсы свяжут Читу и Улан-Удэ со вторым по величине городом азиатской страны - Мандалай.

Перелеты планирует осуществлять авиакомпания Myanmar Airways International в интересах туристической компании «И-Линь Туризм». Рейсы будут выполняться на самолете Airbus A319, который способен взять на борт до 156 пассажиров. А время в пути составит пять с половиной часов. Стоит учитывать, что улететь из Хабаровска в Улан-Удэ или Читу стоит от трех до семи тысяч рублей в одну сторону.

- Туроператоры только начинают согласование слотов, поэтому однозначно сказать об открытии такого направления нельзя. Например, заявленный оператор летает только из трех городов, и Дальнего Востока в этом списке нет. Другой участник отрасли, который предлагает пакетные туры в Мьянму, заявляет достаточно высокие цены с вылетом из Москвы. Вообще, данное направление не настолько популярно у туристов, так как страна не разрекламирована. Люди должны знать что-то о месте прибытия и чего ожидать от отдыха. Сегодня потребитель ждет отдых на теплом море и снижение стоимости туров, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Финансовая сторона вопроса играет значительную роль при планировании отдыха.

- Хабаровчане предпочтут поездки с более простой логистикой, то есть из родного города или Владивостока. Да и цены на такие туры будут на порядок ниже.

Напомним, 6 ноября из Хабаровска отправился первый прямой рейс в Таиланд. Борт авиакомпании IKAR перевез 440 дальневосточников, что является стопроцентной загрузкой.

- В туристических кругах сейчас обсуждается вопрос увеличения количества рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 в Таиланд и Вьетнам. Основное условие - наличие спроса со стороны отдыхающих.

Также в декабре из Хабаровска планируются рейсы в Алматы. Казахская авиакомпания SCAT планирует перевозить пассажиров на самолетах Boeing 737-800.

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