Пассажирам внимание: аэропорт Хабаровска готов к зиме

Актуальную информацию о рейсах можно узнать на официальном сайте аэропорта Фото: пресс-служба международного аэропорта Хабаровск

Воздушная гавань Хабаровска с 30 октября переходит на осенне-зимне расписание полетов, которое продлится до 25 марта 2023 года. В этот период полеты из Хабаровска будут осуществляться по 35 маршрутам - 33 внутренних рейса и два международных.

Долгожданным событием для любителей путешествовать стало восстановление международного авиасообщения из региона. Сейчас дорабатывается полетная программа из аэропорта Хабаровска на остров Пхукет. Одно из самых востребованных направлений для дальневосточников откроется с 6 ноября. Рейсы будет выполнять авиакомпания IKAR на воздушных судах Boeing 777-300, которые способны за раз перевезти более 300 пассажиров.

Прямые авиаперелеты из Хабаровска в Алма-Ату начнутся 8 декабря. Крупнейший авиаперевозчик Казахстана - авиакомпания SCAT Airlines - на самолетах Boeing 737-800 будет доставлять пассажиров один раз в неделю по четвергам.

Рейсы в Москву запланированы двумя авиакомпаниями - «Аэрофлот» и «Россия». При этом крупнейший российский авиаперевозчик будет летать ежедневно с дополнительным рейсом по пятницам. А «Россия» планирует от четырех до шести вылетов в неделю.

До северной столицы из Хабаровска можно будет добраться с пересадкой в Екатеринбурге. Такие рейсы продолжит выполнять компания «Уральские авиалинии». Частота полетов увеличится до пяти раз в неделю. В города Сибири, такие как Красноярск, Иркутск и Новосибирск продолжат летать авиакомпании S7 Airlines и «Аврора».

В зимнем расписании аэропорта большая часть изменений коснулась региональных маршрутов по ДФО. По многим направлениям увеличится количество рейсов за счет реализации дальневосточной полетной программы S7 Airlines. Теперь добраться из Хабаровска во Владивосток можно будет семь раз в неделю, в Южно-Сахалинск - шесть раз в неделю, а в Петропавловск-Камчатский - два раза в неделю. И это только усилиями одной авиакомпании.

Единая дальневосточная авиакомпания на базе «Авроры» также активно развивает свою маршрутную сеть в осенне-зимний период. В расписании аэропорта сохранятся рейсы в Читу, Улан-Удэ, Якутск, Нерюнгри, Благовещенск, Шахтерск, Кавалерово, Зею, Тынду, Оху, Мирный. Еще в 2021 году таких рейсов просто не было. Увеличится частота полетов по социально значимым маршрутам: в Благовещенск на семь-восемь вылетов в неделю, в Ноглики - на один, в Оху - на один-два, в Тынду - на три-четыре, в Зею - на два-три.

Не менее важной составляющей в новом расписании станут рейсы по Хабаровскому краю, в том числе в отдаленные районы. Из Хабаровска можно будет добраться в Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Советскую Гавань, Нелькан, Херпучи, Чумикан, Аян, Богородское и Чегдомын. Рейсы по данным направлениям обеспечит авиакомпания «Хабаровские авиалинии». В Николаевск-на-Амуре, помимо «Хабаровских авиалиний», продолжит летать «Аврора».

- Более подробно ознакомиться с осенне-зимним расписанием можно на сайте международного аэропорта Хабаровск имени Г. И. Невельского, в кассах воздушной гавани и у авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Хабаровска, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Хаустова, глава пресс-службы аэропорта Хабаровска.

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