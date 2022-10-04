Подготовка полным ходом: «Хабаровские авиалинии» начали продажу билетов на зимний период

Переход на зимнее расписание состоится 30 октября Фото: пресс-служба «Хабаровские авиалинии»

Краевая авиакомпания «Хабаровские авиалинии» завершила подготовку к переходу на зимнее расписание, которое стартует с 30 октября и продлится до 25 марта. Добраться до некоторых отдаленных населенных пунктов по воздуху станет удобнее.

С 1 октября пассажиры уже столкнулись с изменениями дней вылетов рейсов из Хабаровска в Советскую Гавань. В зимнем расписании они останутся прежними. Так, из Хабаровска самолеты будут летать по понедельникам, средам и четвергам. А обратные рейсы из Советской Гавани будут отправляться по вторникам, средам и пятницам. Время в полете составит 55 минут.

Добавятся вылеты из Хабаровска в Чегдомын и обратно. Самолеты будут курсировать по вторникам, четвергам и субботам.

- По некоторым направлениям в зимний период будет сокращение рейсов. Это связано со спросом и особенностью посадочных площадок, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вадим Юрков, пресс-секретарь авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Стоит обратить внимание, что с 30 октября изменится время вылета некоторых рейсов:

417/418 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Чумикан

Сейчас самолеты вылетают из Хабаровска в 8:55. После перехода на зимнее расписание время отправления изменится на 9:35. В обратном направлении экипажи будут поднимать воздушные машины в воздух в 13:40.

403/404 Хабаровск - Николаеввск-на-Амуре - Аян

До 29 октября рейсы из Хабаровска вылетают в 10:30. С 30 октября время отправления изменится на 9:10. В обратном направлении также изменится время вылета на 14:30.

405/406 Хабаровск - Аян - Нелькан

По новому расписанию время вылета из Хабаровска в Аян перенесется с 10:30 на 9:10. Обратные рейсы будут отправляться в 14:30.

Пилоты авиакомпании уже начали подготовку к работе к работе в осенне-зимний период. Во время подтверждения квалификации летный состав отрабатывает навыки пилотирования в сложных метеорологических условиях в любое время суток, а также проверяет готовность к стрессовым ситуациям.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Хабаровские авиалинии» привлекают пилотов из других регионов в Хабаровск

Расширяющейся авиакомпании требуется больше сотрудников (подробнее)

Авиабилеты на осенне-зимние рейсы из Совгавани во Владивосток поступили в продажу

Компания «Аврора» будет выполнять рейсы вместе с партнером (подробнее)