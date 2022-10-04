Подготовка полным ходом: «Хабаровские авиалинии» начали продажу билетов на зимний период

Переход на зимнее расписание состоится 30 октября Фото: пресс-служба «Хабаровские авиалинии»
Краевая авиакомпания «Хабаровские авиалинии» завершила подготовку к переходу на зимнее расписание, которое стартует с 30 октября и продлится до 25 марта. Добраться до некоторых отдаленных населенных пунктов по воздуху станет удобнее.
С 1 октября пассажиры уже столкнулись с изменениями дней вылетов рейсов из Хабаровска в Советскую Гавань. В зимнем расписании они останутся прежними. Так, из Хабаровска самолеты будут летать по понедельникам, средам и четвергам. А обратные рейсы из Советской Гавани будут отправляться по вторникам, средам и пятницам. Время в полете составит 55 минут.
Добавятся вылеты из Хабаровска в Чегдомын и обратно. Самолеты будут курсировать по вторникам, четвергам и субботам.
- По некоторым направлениям в зимний период будет сокращение рейсов. Это связано со спросом и особенностью посадочных площадок, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вадим Юрков, пресс-секретарь авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
Стоит обратить внимание, что с 30 октября изменится время вылета некоторых рейсов:
417/418 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Чумикан
Сейчас самолеты вылетают из Хабаровска в 8:55. После перехода на зимнее расписание время отправления изменится на 9:35. В обратном направлении экипажи будут поднимать воздушные машины в воздух в 13:40.
403/404 Хабаровск - Николаеввск-на-Амуре - Аян
До 29 октября рейсы из Хабаровска вылетают в 10:30. С 30 октября время отправления изменится на 9:10. В обратном направлении также изменится время вылета на 14:30.
405/406 Хабаровск - Аян - Нелькан
По новому расписанию время вылета из Хабаровска в Аян перенесется с 10:30 на 9:10. Обратные рейсы будут отправляться в 14:30.
Пилоты авиакомпании уже начали подготовку к работе к работе в осенне-зимний период. Во время подтверждения квалификации летный состав отрабатывает навыки пилотирования в сложных метеорологических условиях в любое время суток, а также проверяет готовность к стрессовым ситуациям.
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