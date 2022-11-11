Очень торопились на рейс: автобус с пассажирами перевернулся в Новом Уптаре по пути в аэропорт

Автобус съехал в кювет и перевернулся Фото: Telegram/Kol49

Поездка в аэропорт «Сокол» пассажирам рейсового автобуса из Магадана запомнится надолго. Спешащие на самолет люди попали в аварию в поселке Новый Уптар.

11 ноября в 11 часов 55 минут в дежурную часть УМВД России по Магаданской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

- Водитель рейсового автобуса «Киа Грандберд», следовавшего в аэропорт, при подъезде к поселку Новый Уптар и вхождении в левый поворот допустил съезд в кювет с последующим переворотом, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владислав Клепцов, начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

На место выехали наряды ГИБДД, МЧС и скорой помощи. По предварительной информации, в салоне находилось 30 человек. Трем из них потребовалась медицинская помощь, включая одного несовершеннолетнего ребенка.

- Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Также будет обследовано дорожное полотно и техническое состояние автобуса.

Отмечается, что многие пассажиры отказались от госпитализации и направились в аэропорт, чтобы успеть на рейс до Москвы.

- Количество пострадавших в результате аварии может увеличиться уже в месте прилета.

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