Угрожали зарубить насмерть: вооруженные тесаком и топором братья ворвались на парковку и угнали машины в Магадане

Мужчинам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы Фото: СУ СК России по Магаданской области

Следственный отдел СУ СК России по Магаданской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух братьев, которых обвинили в разбойном нападении с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Напомним, 26- и 27-летний злоумышленники в августе 2022 года проникли на территорию производственной базы на Рыбозаводской. Двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения, но имели жгучее желание покататься с ветерком. Они заприметили подходящие цели на парковке огороженной территории. У двух автомобилей ключи находились в замках зажигания. Забравшись внутрь, братья попытались уехать на иномарках. Однако на пути у злоумышленников оказался охранник базы.

Вооружившись ножом и топором, братья начали угрожать мужчине насильственными действиями и убийством, чтобы тот открыл центральные ворота. Из-за неравных сил охраннику пришлось это сделать, и преступники скрылись. Сразу после этого сотрудник базы обратился в городскую полицию.

- Оба подозреваемых были задержаны на следующий день после совершения разбоя. С этого же момента они находились под стражей. Общий причиненный ущерб составил один миллион 270 тысяч рублей. На угнанных автомобилях злоумышленники выехали в район Марчеканской и планировали вывезти их в отдаленную местность с целью сокрытия, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Акимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ СУ СКР по Магаданской области.

Однако сотрудники полиции обнаружили «Мицубиси Кантер» и «Хонда Орхия» в одном из микрорайонов города. Их сразу вернули законному владельцу.

- Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения. Исходя из статьи, мужчинам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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