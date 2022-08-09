Угрожали мужчине топором и тесаком: жители Колымы учинили беспредел под камерой

Бандитские разборки развернулись посреди освещенной парковки Фото: пресс-служба УМВД России по Магаданской области

Бандитская сага развернулась на выходных в Магадане. 26-летний и 27-летний безработные братья коротали ночь за бутылкой. Молодым людям не хватило острых ощущений, и утром они захотели покататься «с ветерком». Только вот незадача - своего автомобиля у них не было.

Тогда им в голову пришла «гениальная идея». Злоумышленники проникли на территорию частной базы на Рыбозаводской, чтобы поискать машины там. Задумка шла по плану, пока на пути пьяных преступников не встал сторож. Однако он не смог ничего противопоставить молодым людям, потому что в его сторону было направлено сверкающее лезвие ножа. В другой руке у одного из братьев был топор. Разговор получился коротким. Пьяная банда прошла мимо охранника и укатила с базы на похищенных «Мицубиси Кантер» и «Хонда Орхия». По словам владельца базы, которому принадлежат машины, сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

- Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и совместно приняли решение угнать автомобиль. После реализации своего злого умысла они бросили два автомобиля в соседнем районе, чтобы отвести от себя подозрения, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Охранник базы незамедлительно обратился в городскую полицию. Следователям из Магадана удалось оперативно задержать подозреваемых. Как выяснилось позднее, у одного из братьев уже была судимость.

Две машины полицейские нашли в одном из микрорайонов города. Их уже вернули владельцу. А на протрезвевших после задержания мужчин уже завели уголовное дело за разбойное нападение. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

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