Жестоко отомстил за «длинный язык»: мужчина до смерти избил друга, который сдал его в полицию ЕАО

Осужденный ранее отбывал наказания в местах лишения свободы Фото: Прокуратура ЕАО

Присяжные заседатели и прокуратура ЕАО рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Биробиджана, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

Как установило следствие, 12 сентября 2020 года 30-летний мужчина поссорился со своим товарищем и нанес ему множество ударов руками и ногами в область головы и живота. Причиненные травмы через непродолжительный период времени привели к смерти 26-летнего мужчины.

- Конфликт произошел из-за личной неприязни подсудимого к потерпевшему. Последний незадолго до роковой встречи сообщил в полицию о противоправных действиях обвиняемого, связанных с оборотом наркотиков. После избиения потерпевший находился без сознания на улице, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ прокуратуры ЕАО.

Выяснилось, что злоумышленник выходил на улицу, чтобы облить избитого мужчину водой. Тот очнулся и ушел.

- Потерпевший пришел в гости к своим знакомым, где и наступила смерть, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ксения Бондарчук, государственный обвинитель, старший помощник прокурора города Биробиджан.

Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности.

- Подсудимый дважды привлекался по статье «Грабеж» и отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако после отбытия наказания должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и вновь совершил общественно опасное деяние.

Также при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый воспользовался своим правом и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

В ходе процесса 30-летний житель Биробиджана вину в совершении преступления признал частично и сообщил, что умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего у него не было.

Суд приговорил виновного к девяти годам и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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