«Ты сгоришь заживо»: житель Хабаровского края грозил сжечь бывшую и дважды поджег ее дом

Мужчина несколько лет угрожал бывшей убийством Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Разрыв отношений - тяжелый удар для обоих, и переживает его каждый по-своему. Особенно страшно, когда к любовным переживаниям добавляется беспокойство за свою жизнь. Некоторые бывшие готовы пойти фактически на все, чтобы некогда близкому человеку стало больно как морально, так и физически.

Мужчину задержали, уголовное дело завели по двум статьям уголовного кодекса РФ Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

КРЫСА-РЕВНОСТЬ

В селе имени Полины Осипенко 30-летний Владимир (имя изменено - прим. ред.) не мог смириться с мыслью о расставании с девушкой. Пара распалась больше двух лет назад, но буря в душе мужчины до сих пор не унималась. Хоть бывшая уже вышла замуж, родила ребенка и сожгла все мосты в прошлое

Мужчина облил горючей жидкостью диван, поджог и ушел Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В 2020 году съедаемый жуткой ревностью Владимир все донимал экс-любимую. Просьбы поговорить сменялись угрозами убийства. Женщина не желала общаться с бывшим и, судя по всему, не обратилась в правоохранительные органы. А зря: в один из дней мужчина с разбитым сердцем поджег ее дом.

Огонь полностью уничтожил жилье бывшей. Жить в нем было невозможно, ремонту строение не подлежало. Тогда Владимира осудили и отправили в колонию. В мае 2022 года мужчина освободился и принялся за старое.

Огонь быстро распространился по дому Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

«СПАЛЮ»

В мессенджеры женщины опять стали приходить страшные сообщения. Владимир грозился довести задуманное до конца: убить, сжечь, расправиться с бывшей. Аналогичные «месседжи» женщине передавали общие с экс-возлюбленным знакомые.

Спустя пару месяцев Владимир перешел к действиям. Ночью он разбил окно в доме, в который недавно въехала бывшая с семьей, и залез внутрь. Мужчина облил горючей жидкостью диван, поджег и ушел.

Женщина с мужем и ребенком успели покинуть горящее строение Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Огонь быстро распространился по дому, женщина с мужем и ребенком успели покинуть горящее строение. В этот раз пожар был не таким масштабным, но причинил серьезный ущерб на 700 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Владимира задержали, уголовное дело завели по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». И в этот раз мужчина откровенно сказал: «Ревновал».

Пожар причинил серьезный ущерб на 700 тысяч рублей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Суд постановил признать его виновным и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Суд отправил мужчину в колонию на два с половиной года Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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