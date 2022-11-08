Дыра в голове, все в крови: потасовка на парковке закончились стрельбой в Хабаровске

Выстрелом в голову обернулась драка около кафе Фото: скриншот из видео

Две компании, решив отдохнуть в баре, не могли и представить, какой бойней закончится их поход в бильярд. Одно неаккуратное слово, и вот уже несколько мужчин жестоко избивают друг друга на улице. Еще минута, и в руках одного из них появляется оружие…

СТРЕЛЬБА НА ПОРАЖЕНИЕ

В апреле 2021 года двое мужчин, Виталий и Игорь (имена изменены - прим. ред.), приехали в гостинично-развлекательный комплекс «Роял» в Хабаровске, чтобы отдохнуть, выпить и поиграть в бильярд. В баре к этому моменту было людно. Среди посетителей отдыхала еще одна компания из семи человек. Они уже успели выпить и были навеселе. В какой-то момент между компаниями возник конфликт. Они начали громко ругаться, а потом вышли на парковку, чтобы разобраться.

Так как силы были явно не равны, Виталий и Игорь попытались убежать от толпы. Они приехали в кафе на машине, поэтому решили добраться до нее, чтобы уехать. Но Виталия быстро догнали и повалили на землю. Несколько человек налетели на него и начали избивать. Игорю удалось добежать до авто, но там его настиг один из компании и ударил по голове. После этого налетчик решил, что дело сделано, поэтому он развернулся и ушел к друзьям.

Когда угроза миновала, Игорь вспомнил, что в машине лежит «ОСА» (травматический пистолет - прим. ред.). Не раздумывая, он достал оружие и направился к толпе обидчиков. Они уже мирно стояли рядом с Виталием, разговаривая о своем. Игорь поднял ствол и без предупреждения открыл огонь по людям. Он успел выпустить три пули. Одна из них попала в голову 22-летнего мужчины.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несмотря на то, что пули в травматическом пистолете резиновые, при стрельбе в упор они могут смертельно ранить. Так едва не случилось с Андреем (имя изменено - прим. ред.), который получил выстрел в голову.

- Пуля угодила в область виска. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. У него был очень сложный перелом и тяжелый ушиб мозга. Описание диагноза заняло целую страницу. Повезло, что травма оказалась не очень глубокой. Чтобы восстановиться, Андрею пришлось перенести операцию и пройти долгий курс лечения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Александра Усевич, помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска.

Все расходы на восстановление Игорь взял на себя. Весь курс лечения обошелся примерно в 350 тысяч рублей. К слову, другие участники драки, которые тоже попали под пули, отделались только синяками.

- Следователями были допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, очные ставки и другие действия, результаты которых позволили предъявить стрелявшему обвинение, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Материалы по уголовному делу передали в суд. На заседании Игорь вину не признал. По его словам, он не видел других способов защититься от налетчиков. Но на записи с камер видно, как мужчина схватил пистолет уже после того, как угроза миновала. Напавшие мужчины отошли от него на несколько метров и ничем не угрожали.

- Суд признал обвиняемого виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия». Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

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