Встретила из командировки подшофе: жительница Магаданской области чуть не убила своего сожителя

Девушку приговорили к трем годам лишения свободы условно Фото: Прокуратура Хабаровского края

«Горячительная» история любви произошла в поселке Омсукчан Магаданской области. 21-летняя местная жительница причинила тяжкий вред здоровью своему сожителю и после проведения следственных действий предстала перед судом.

- 42-летний потерпевший вернулся домой из командировки. Он находился в легком состоянии алкогольного опьянения. Переступив порог, мужчина обнаружил, что его сожительница также находится в нетрезвом состоянии. У него это вызвало гнев, что стало причиной словесного конфликта, - рассказала «КП» - Хабаровск» Надежда Чернова, сотрудник пресс-службы прокуратуры по Магаданской области.

Когда градус ссоры повысился, молодая девушка схватила кухонный нож и ударила им своего сожителя в область живота.

Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали скорую помощь, и пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура Омсукчанского района поддержала обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Сам потерпевший простил свою обидчицу и выступил в защиту подсудимой. Он попросил о снисхождении к ней, так как девушка одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Суд рассмотрел все обстоятельства дела и вынес обвинительный приговор. Молодая женщина приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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