Забил кулаками до смерти: мужчина изувечил своего товарища и бросил умирать в Хабаровском крае

38-летний обвиняемый предстанет перед судом Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Верхнебуреинского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя поселка Новый Ургал. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего по неосторожности.

Как установило следствие, двое 38-летних мужчин собрались в квартире у обвиняемого. В ходе совместного распития алкогольных напитков между приятелями возникла ссора. Словесная перепалка переросла в потасовку. Один из приятелей набросился на второго с кулаками и нанес множественные удары в голову.

- Конфликт произошел из-за оскорбления бывшей жены обвиняемого. После избиения потерпевший остался на полу. Нападавший посчитал, что он уснул. На следующее утро в квартиру пришел очевидец, который и обнаружил лежащего мужчину. Недолго думая, он вызвал скорую помощь, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Позже выяснилось, что потерпевший скончался в медицинском учреждении от серьезной закрытой черепно-мозговой травмы.

Дело направлено в Верхнебуреинский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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