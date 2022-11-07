Закрылся раньше открытия: новый банный комплекс сгорел в Хабаровске

Пожар начался в ночь на 7 ноября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Жаркое воскресенье получилось на Приморской, 19. На частной территории загорелась крыша отдельно стоящей деревянной постройки, которая входит в банный комплекс.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в горящем здании располагается несколько саун. Так как объект еще строится, людей внутри не было. Огнеборцы оперативно организовали подачу воды и приступили к тушению.

- Вызов в дежурную часть поступил от очевидца. По факту пожара сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать возгорание удалось только в три часа ночи. Спустя час пожарные расчеты ликвидировали открытое горение и приступили к организации защиты соседних деревянных строений от возгорания.

- В ночь на 7 ноября поступил вызов о возгорании банного комплекса. К месту вызова были направлены пожарные части и спецсредства, - рассказал «КП» - Хабаровск» Роман Воротынцев, помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ликвидировать возгорание удалось только в четыре утра Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На месте пожара были задействованы 24 человека и семь единиц техники. Осложняли тушение отсутствие источников воды, то есть гидрантов, и сложная планировка здания.

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