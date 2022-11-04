Полиция и волонтеры разыскивают двух пропавших мальчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже три дня в селе Ракитное Хабаровского края не могут найти двух пропавших 13-летних мальчиков – Козич Германа и Мартынова Евгения. Школьники не вернулись домой 1 ноября. Последний раз их видели в районе переулка Школьный. До сих пор о месте нахождения ребят нет никакой информации. Полиция и волонтеры вышли на поиски, но пока никаких результатов они не дали. Неравнодушные жители села помогают, чем могут.

Герман ростом примерно 150 сантиметров. У него черные короткие волосы и голубые глаза. В день пропажи он был одет в темную синюю куртку и джинсы, кроссовки.

У Жени темные волосы, худощавое телосложение. На нем была темно-синяя куртка, темные штаны и спортивная обувь.

Козич Герман и Мартынов Евгений Фото: ДПСО "Лига Спас"

Известно, что Козич Герман уже однажды пропадал из дома на два дня. Это случилось чуть больше месяца назад - 21 сентября. Тогда мальчика удалось быстро найти и передать родителям. Но в конце сентября на улице было еще тепло. Теперь же есть риск того, что ребята могут замерзнуть на улице.

Всех, кто владеет информацией о местоположении мальчиков, просят сообщить в полицию (102), в единую спасательную службу (112) или связаться с волонтерами ДПСО «Лига Спас» (+7 (914) 190-12-17, +7 (914) 167-37-77).

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