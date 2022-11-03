Снежный апокалипсис: жители Хабаровска оказались в плену ледяного безумия

Назвать это утро добрым не поворачивается язык Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Снег забвения - явление, типичное для Хабаровска. Оно приходит каждый год и имеет свои отличительные особенности. Каждую зиму в городе происходит одно и то же: стоит первому снегопаду начаться, улицы парализует, машины хаотично сталкиваются, а пешеходы так и норовят довести до греха.

«Паровоз» на Волочаевской Фото: предоставлено редакции

СТРАШНО, ОЧЕНЬ СТРАШНО

3 ноября жители Хабаровска забудут нескоро. Ведь на работу вовремя сегодня не добрались многие. Причина, конечно же, в снеге, который пошел ночью и не думал заканчиваться утром.

На дорогах случилось настоящее безумие: коллапс на коллапсе, авария на аварии. Проезжие части усеяны слепившимися автомобилями, а общая скорость движения машин едва превышает 10 километров в час.

- Я выехал из Северного в 8:20, у меня офис на проспекте. Время было 10 часов, а я еще даже до центра не добрался, - рассказал «КП» - Хабаровск» Руслан, хабаровчанин.

Пробки длиною в жизнь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

На Волочаевской так и вовсе появился поезд: восемь машин и четыре автобуса поочередно врезались друг в друга. Троллейбусы тоже не выдержали снегопада: доехать на них было нереально, повсюду чинили оборванные провода. Из-за ремонта пробки увеличивались еще больше, загораживая проезд сразу на обеих полосах.

Мертвые троллейбусы перегородили проезд Фото: Telegram/@khv_news

ПОНАДЕЯЛИСЬ НА АВОСЬ

- Ладно мы на зимней резине еще как-то стоим и стоим. Но я заметила, что 80 процентов еще на летней ездят. Это нечто: скользят и вихляют по всей дороге, тормозить не могут, создают опасность, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Проказина, хабаровчанка.

Стоят весь город, все районы и все улицы Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Неужели снег в новинку для людей, привыкших проводить пять месяцев в году в холодной погоде? Вовсе нет, но поговорка про готовность саней с лета почему-то не работает. Водители отчаянно сопротивляются своевременной замене шин, оставляя все до гололеда.

- Сегодня телефон разрывается, все пытаются записаться переобуться. Буквально неделю назад мест свободных было хоть отбавляй, сейчас все забито на две недели вперед. Ездить, конечно, надо на шипах. От минусовой температуры летняя резина дубеет, сцепление с дорогой теряется. Это опасно как для водителя, так и для окружающих. Если нет возможности сделать это прямо сейчас, нужно хотя бы поставить цепи, но я все же рекомендую записываться не в самый последний момент, а как только на улице несколько дней подряд начинает стоять холодная погода, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий, владелец шиномонтажа.

КОГДА ЭТО ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ

Снег, впрочем, и не думает останавливаться. Сыпать будет до самого вечера. Об этом редакции сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Синоптики прогнозируют стабилизацию погоды ночью. Но не ждите, что все быстренько растает: на следующей неделе жителей ждут плюсовые температуры, но не выше +1 градуса, а затем зима вступит в свои права, и тепла больше не будет.

Встали даже трамваи Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Водители, будьте предельно внимательными, соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Пешеходы, переходите проезжую часть только по переходам и на зеленый сигнал светофора, перед выходом на дорогу посмотрите по сторонам и убедитесь в безопасности своего движения, - сказали в ГИБДД по Хабаровску.

Нам остается лишь проявить терпение и включить максимальную концентрацию. Стоит помнить, что в такую погоду тяжело всем: как пешеходам и пассажирам транспорта, так и водителям. Стоит поучиться вежливости, уступать друг другу и не стремиться успеть куда-то вопреки здравому смыслу. ДТП за сегодня и так случилось слишком много, надо постараться избежать аварий всеми силами и добраться до дома в целости и сохранности.

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