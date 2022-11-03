Увидел измену во сне: под впечатлением от ночных фантазий мужчина избил до полусмерти любимую в Хабаровске

Преступнику дали четыре года колонии особого режима Фото: скриншот из видео

40-летняя жительница Хабаровска попала в операционную с ужасными побоями. Ее доставили в отделение краевой клинической больницы №2 с тяжелейшими ранениями. Пострадавшую избил собственный сожитель. Причиной стала измена, правда, состоялась она только в его сне.

МУТНАЯ ЛАВ СТОРИ

Познакомились Алексей и Елена (имена героев изменены - прим. ред.) в Хабаровске в ноябре 2021 года. 32-летний уроженец Бурятии только вышел из колонии в Ванино и переехал жить в краевую столицу. Там он и встретил женщину, покорившую его сердце. Отношения осложнялись тем, что 40-летняя Елена уже жила с другим мужчиной и его ребенком. Однако спустя время она все же решила, что уйти к Алексею будет лучшим выбором. Вместе они не жили, но часто ходили в гости друг к другу и ночевали вместе. Елена и не подозревала, что буквально через полгода любимый заменит поцелуи необъяснимой жестокостью.

СОН В КУЛАК

24 мая 2022 года пару пригласили на ужин к друзьям. Они отправились в квартиру к другу Алексея, туда же был приглашен еще один приятель. Компания веселилась и распивала спиртное, а затем все разошлись спать. Хозяин дома предусмотрительно постелил паре надувной матрас на кухне, а друга разместил в спальне. Ночь прошла без происшествий.

На следующий день Елена проснулась раньше Алексея, даже не подозревая, что нашепчет ему подсознание. В шесть утра она пошла на балкон покурить, но обернувшись, увидела лишь разъяренные глаза и летящий ей в голову кулак любимого.

- Он нанес женщине не менее трех ударов. У пострадавшей была открытая черепно-мозговая травма, переломы скулы и нижней челюсти, травма затылка, синяки и кровоподтеки, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Еле живая Елена вышла из злополучной квартиры на шатающихся ногах. В подъезде она дозвонилась до полиции и скорой. Медики приехали раньше и тут же забрали пострадавшую в больницу. Сотрудники учреждения также сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Позднее Алексей расскажет, почему избил возлюбленную. По его словам, он увидел отчетливый сон, как наяву, в котором Елена ему изменила. В порыве ревности и ярости он пошел мстить за свою честь. Вот только правда ли это? Ведь мужчина к утру протрезветь не успел и даже вновь выпил стопочку-другую.

ПРЕСТУПНИК СО СТАЖЕМ

С повинной к сотрудникам полиции нападавший пришел сам в июне. Оказалось, что за Алексеем уже тянется длинный шлейф криминального прошлого.

- Мужчина совершил особо опасный рецидив. Его ранее неоднократно судили за имущественные преступления: грабежи и кражи. Последний раз он отбывал наказание в колонии особого режима за совершение в 2018 году на территории Бурятии грабежа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Процевская, помощник прокурора Индустриального района Хабаровска.

В этот раз от наказания Алексею также не удалось уйти. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина вернется в колонию особого режима на следующие четыре года.

А что с Еленой? Врачи помогли пострадавшей встать на ноги, для этого пришлось провести операцию. Женщина долгое время не разговаривала с Алексеем и избегала его. Однако через некоторое время они примирились и даже съехались. Мужчина помогал возлюбленной покупать лекарства для лечения последствий своего преступления. Елена собирается ждать сожителя из колонии.

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