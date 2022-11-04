От тела осталось месиво: мужчина погиб при жутких обстоятельствах в ЕАО

Топор с места преступления Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Телевизор, ТВ-тюнер, бензопила, мобильный телефон и… продукты. Всего 12 тысяч рублей. Это цена жизни человека, с которым хладнокровно расправились двое знакомых. Зачем? Все просто – чтобы погрузиться в хмельное беспамятство.

КОГДА ДРУЗЬЯ ХУЖЕ ВРАГОВ

Происшествие произошло в ночь на 7 августа 2020 года на территории производственной базы в Биробиджане. Сергей (имя изменено, - прим. ред.), работающий сторожем на этом предприятии, впустил двух знакомых на территорию. 36-летний Антон (имя изменено, - прим. ред.) и 32-летний Максим (имя изменено, - прим. ред.) пришли к приятелю, чтобы выпить. Мужчины уселись за небольшой стол в сторожке, наполнили стаканы раз, второй…

Хорошо набравшись, Антон решил ограбить сторожа, чтобы купить еще алкоголя. Мужчина внезапно напал на Сергея с ножом и несколько раз пырнул беззащитного. Дальше в дело пошел топор. Получивший десятки ударов и истекающий кровью охранник не сопротивлялся. Он уже лежал на полу, не подавая признаков жизни. Но собутыльника это не остановило. Он схватил кирпич и со всей силы еще несколько раз ударил Сергея.

В это время Максим, не обращая внимания на неадекватное поведение товарища, начал обыскивать помещение. Он собрал все, что можно было продать - телевизор, ТВ-тюнер, бензопилу, мобильный телефон сторожа, продукты и некоторые другие вещи. После этого мужчины спокойно ушли домой.

Убийство произошло на территории производственной базы Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После нападения и убийства сторожа Антон и Максим скрылись с места преступления. Позже они продали украденные вещи, а деньги потратили на свои цели. Спустя некоторое время полиция Биробиджана задержала их.

- Мужчина получил 29 ударов ножом, топором и кирпичом. От полученных травм он скончался на месте. Задержанные похитили у него имущество на сумму больше 12 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Антона обвинили в убийстве с разбоем, а Максима – в разбойном нападении. Мужчины не признали своей вины. После расследования материалы по уголовному делу были переданы в суд. Его рассматривали с участием присяжных, которые признали обвиняемых виновными. Антон был приговорен к 19 годам колонии строгого режима, а Максим – к 10 годам колонии особого режима. Суд назначил им дополнительное наказание - ограничения свободы после освобождения.

Мужчины не согласились с таким жестким приговором и подали апелляцию. Последнее заседание состоялось 3 ноября в Новосибирске. Суд пересмотрел дело, но оставил прежнее решение без изменений.

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