Животные сгорели заживо: пожар на рынке привел к необратимым последствиям в ЕАО

Пожар начался в кафе быстрого питания Фото: скриншот из видео Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Утро в городе Облучье началось с воя сирен и несущихся пожарных машин. В пожарно-спасательную службу поступила информация о возгорании на территории рынка на Денисова. На место прибыло три машины и 13 человек спасателей.

- Возгорание началось в кафе быстрого питания, хотя оно на тот момент не работало. Огонь по потолочным перекрытиям быстро перекинулся на стоящие по соседству павильоны, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО.

Пламя перекинулось на два павильона с одеждой и обувью, салон сотовой связи и зоомагазин. Также частично пострадал еще один магазин с одеждой. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Собственница зоомагазина узнала о пожаре в соседнем павильоне и попыталась спасти находящихся в клетках хомячков, мышей и попугая. Но, к сожалению, уже было поздно. Павильон полностью выгорел. Животные погибли.

Спасателям понадобилось более двух часов, чтобы локализовать возгорание. Эвакуация людей не потребовалась.

- В настоящий момент на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Облученскому району. Предварительно установлено, что вероятной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрической сети.

Собственники помещений и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются.

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