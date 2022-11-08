Слил секретное порно с бывшей: житель Магадана отомстил экс-возлюбленной, рассылая ее интимные видео

Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

Неудачная любовная история молодых колымчан закончилась нарушением неприкосновенности частной жизни. В феврале 2022 года 22-летний парень и его 20-летняя подруга слились в соитии в одной из квартир на Марчеканском шоссе.

Вот только интимная близость оказалась с подвохом. Молодой человек без ведома и согласия девушки оставил свой мобильный телефон у кровати и снял видео интимного характера.

Прошло время, а отношения между парой закончились. Не захотев мириться с ролью бывшего, злоумышленник какое-то время поддерживал отношения с девушкой. Через некоторое время между бывшими любовниками произошла ссора по незначительному поводу, и парень придумал план мести.

- 30 октября 2022 года молодой человек разослал видео нынешнему возлюбленному девушки, своему другу и подруге. Очень откровенные материалы стали доступными для обозрения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Акимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ СУ СКР по Магаданской области.

Узнав о том, что в Сети «гуляет» подобный видеоролик, жертва незапланированного «хоум видео» обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Следственные органы СУ СК России по Магаданской области завели уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде двух лет лишения свободы, а по квалифицированным составам преступления - до пяти лет тюрьмы.

Предметом для разбирательства могут стать сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну. Это могут быть не только фотографии, а также аудио- и видеозаписи, выписки из медицинских документов или другие материалы.

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