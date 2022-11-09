Подруга Оушена из Магадана: работница ломбарда оформляла залоговые билеты на «мертвые души» и присваивала деньги себе

Следственные действия в отношении женщины продолжаются Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный отдел СУ СК России по Магаданской области завел уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Магадана. Женщину обвиняют в присвоении, совершенном в крупном размере.

Проведенная в ломбарде ревизия показала недостачу в размере 749 тысяч рублей. Данные были переданы в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Магадану.

Правоохранители установили, что товаровед-приемщица в период с 1 апреля по 2 мая 2022 года оформляла фиктивные залоговые билеты на имя людей, которые когда-то пользовались услугами ломбарда. Взамен украшений из драгоценных металлов злоумышленница сдавала дешевую бижутерию.

- Мера пресечения в отношении уроженки города Магадан не избрана с учетом тяжести преступления. Часть денежных средств из причиненного ущерба уже возмещена, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Акимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ СУ СКР по Магаданской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.

Максимальное наказание по статье о присвоении может составить до шести лет лишения свободы.

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