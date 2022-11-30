Люди летели стоя, а на них падали коробки: что случилось на борту вертолета в Хабаровском крае

Люди жмутся и горбятся в попытках разместиться на борту Фото: предоставлено редакции

Шокирующими кадрами с борта вертолета Ми-8Т поделились пассажиры рейса Охотск – Новая Иня, вылетевшего 24 ноября. Внутри воздушного судна на полу грудой лежат коробки, а люди жмутся друг к другу, ведь места совсем не хватает. Нескольким пассажирам приходится лететь стоя, и внутреннее убранство судна напоминает захламленную маршрутку, а не комфортный салон.

Обстановка выглядит крайне некомфортной Фото: предоставлено редакции

- Я летела этим рейсом в первый раз. Мы взлетели с незакрепленными коробками на борту, в которых были тяжелые телевизоры. Они все время падали на людей, и приходилось их подхватывать и придерживать. Сам вертолет был в аварийном состоянии, можно легко увидеть щели в корпусе. Судя по тому, что рассказали другие пассажиры, здесь это обычное дело, - рассказала «КП» - Хабаровск» Виктория Маркина, одна из пассажиров рейса.

Вертолеты этим маршрутом летают два раза в месяц летом и до пяти рейсов в месяц зимой. До отдаленного поселка не так просто добраться по земле, поэтому направление считается социально значимым. Перелет занимает 40 минут и обходится пассажирам в три тысячи рублей. Перевозку осуществляет ООО «Дальнереченск-Авиа» по договору с администрацией Охотского района, которая и выделяет деньги из бюджета. Всего на борт Ми-8Т помещается 22 человека.

Кучи коробок хаотично свалены Фото: предоставлено редакции

Что же случилось 24 ноября? Почему людям пришлось соседствовать с коробками? На эти вопросы ответили в краевом минтрансе, уточнив, что такой ситуации на самом деле не было.

- В этот день по просьбе администрации района в список пассажиров были включены врачи из Хабаровска, прибывшие для осмотра пациентов. Бригада медиков перевозила с собой багаж и медицинское оборудование При подготовке воздушного судна к вылету из Охотска экипаж зафиксировал превышение допустимой взлетной массы. После этого с вертолета был снят лишний груз и составлен соответствующий акт. Оставшиеся на борту грузовые и багажные места были закреплены, все находящиеся в салоне пассажиры заняли посадочные места. После этого воздушное судно вылетело в Новую Иню, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Лигалина, представитель министерства транспорта Хабаровского края.

Люди считают, что внутри все-таки были телевизоры Фото: предоставлено редакции

Виктория считает, что коробки все же не принадлежали врачам. Девушка рассказала, что медики занесли с собой в вертолет только рюкзаки и таблицу для проверки зрения. Загадкой остается, могут ли пассажиры летать на вертолетах стоя, ведь на кадрах отчетливо видно, что сидячие места достались далеко не всем. На сайте авиакомпании нет соответствующего регламента или правил перевозки. Получить ответы по телефону также не получилось.

Щели в полу Фото: предоставлено редакции

- ООО «Дальнереченск Авиа» при осуществлении авиационной деятельности стремится к обеспечению безопасности персонала и пассажиров, снижению риска аварий, инцидентов и несчастных случаев, выявлению опасных факторов, - гласит один из документов на сайте авиакомпании.

Багаж занимает добрую половину вертолета Фото: предоставлено редакции

Что же это были за коробки на фотографиях, и могут ли пассажиры летать стоя, до сих пор неясно. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Устроил скандал и крыл всех матом: авиадебошира сняли с рейса Новосибирск - Магадан

В аэропорту Новосибирска задержали мужчину, который собирался лететь в Магадан (подробнее)