«Жизнь разделилась на до и после»: в Магадане жена полицейского, обвиняемого в пытках, рассказала свою версию событий

Следствие считает, что полицейские пристегнули дебошира наручниками и ударили шокером Фото: Михаил ФРОЛОВ

История с пытками экс-полковника в Магадане получила новый виток. Напомним, что, по версии следствия, трое полицейских задержали пьяного дебошира. Сотрудники привезли мужчину в отделение, где крепко над ним поиздевались. Однако у супруги одного из полицейских на этот счет другая точка зрения.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

Все случилось 20 ноября 2022 года на набережной реки Магаданки. Наряд полиции приехал сюда по вызову: пьяный мужчина ругается и мешает людям. По предварительным данным, дебоширом оказался полковник МВД в отставке. Прибывший наряд по-хорошему просил мужчину успокоиться, но тот послал полицейских. Тогда дебошира было решено скрутить и доставить в отделение на улице Ленина.

Дальше, как считает следствие, задержанный твердил, что его взяли незаконно. Двое из наряда и присоединившийся к ним дежурный решили привести мужчину в чувство. Они, как сообщают правоохранительные органы, пристегнули дебошира наручниками и ударили шокером. Когда магаданца отпустили, он написал на полицейских заявление.

ВЕРСИЯ ЖЕНЫ ОБВИНЯЕМОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО

На своей страничке в соцсети девушка рассказала свою версию событий. По ее словам, полицию вызвала женщина с ребенком, которая живет по соседству с дебоширом. Прибывшему наряду она сообщила, что мужчина вместе со своим другом не пускает ее и малыша в подъезд. При этом матерится и высказывает разного рода угрозы.

- Сотрудники ППС на вызове столкнулись с агрессией со стороны нарушителей, доставили их в горотдел для выяснения обстоятельств. Тем самым обезопасили женщину с ребенком, так как в ее адрес были угрозы. Но и там нарушители не успокоились, находились в алкогольном опьянении, начали тыкать своими связями, угрозами, что полетят погоны. Опять же: унижение сотрудников при исполнении нецензурной бранью. В эту же ночь они своими связями и воспользовались. […] Просто в один миг превратили жизнь в «до и после», - написала Юлия Гринева, жена полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Сейчас ее супруг, а также двое его коллег находятся в СИЗО. Их обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия, специальных средств, группой лиц, с применением пытки». Максимальное наказание - от трех до десяти лет колонии

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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