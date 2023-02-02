Это может случиться с каждым: куда исчезают бездомные люди с улиц Хабаровска

Иногда жизненные трагедии, трудности, проблемы и горькие потери доводят людей до глубокого отчаяния Фото тематическое Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда в один миг в жизни все рушится, когда человек остается без крыши над головой, без средств к существованию, без близких и друзей, и ему кажется, что жизнь буквально кончена, он оказывается над пропастью и не понимает, что ему делать дальше. Тогда самым простым становится решение бросить все и пустить ситуацию на самотек, и именно в такие моменты помощь может прийти с совершенно неожиданной стороны. В Хабаровске людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помогают в общественной организации «Милосердие». Волонтеры дают бездомным ночлег, кров, и возвращают к жизни в социуме. О самых важных проектах краевой организации рассказал ее председатель, Константин Ветренков в эфире РАДИО КП (88,3 FM).

Трагедии, трудности, проблемы иногда доводят до отчаяния, в конечном итоге человек остается на улице, один на один с действительностью. Те, у кого нет крова – скитаются, пока это возможно, но с наступлением холодов ночевать на улице становится проблематично, да и опасно. Куда пойти, где найти приют, как пережить еще одну ночь на улице и не замерзнуть насмерть – знают в «Милосердии», куда и попадают больше всего бездомных с улиц Хабаровска.

Начинали с малого, помогали бездомным

Идея помогать людям, пришла Константину Ветренко и его товарищам давно. Зарегистрирована организация была в 2011 году. К сравнению, за тот год команда помогла 50 людям, а на 2021 год – уже 1150 попавшим в тяжелую ситуацию.

- Мы с группой энтузиастов создали организацию, сначала помогали вне всякой организации, а потом решили зарегистрироваться уже официально. На тот момент развивалась такая деятельность как помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Когда мы зарегистрировались, у нас был всего один проект – высокопороговый центр социальной адаптации «Надежда» для мужчин, - рассказывает Константин Ветренко.

Сейчас в организации уже восемь постоянно действующих проектов, а за поддержкой обращаются все категории граждан, в том числе, одинокие мамы с детьми и беременные женщины.

Ночлег должен быть у каждого

Недавние аномальные морозы повлияли на перестройку работы ночлежки в «Милосердии», это, к слову, еще один важный проект. Раньше она начинала работать в семь часов вечера, а закрывалась в восемь утра. С наступлением холодов находиться в ней стало возможно и днем. Особенно это актуально для тех, у кого нет никаких дел в течение дня, кто еще не устроен на работу, или не желает что-то менять в своей жизни.

- Есть такое понятие, если человек прожил зиму на улице, его уже практически невозможно вернуть в социальную среду. У него меняется психика, - говорит Константин.

Люди живут в вагонах

Что же до размещения жильцов, то для них созданы все удобства. В 2016 году РЖД передала в рамках благотворительности три железнодорожных плацкартных вагона. Центр их облагородил, немного расширил, утеплил и подключил к коммуникациям.

Бездомные, остающиеся не только на ночь, но и на день в период холодов, получают трехразовое питание. Еще зимой по городу курсирует автобус и раздает горячий чай с пирожками всем нуждающимся.

Жизнь и надежда

Однако в организации делают все и для тех, кто не опустил руки и пытается наладить жизнь. По прибытию бездомных сначала оставляют в рамках проекта «НочлежХа», где они живут неделю – сдают флюорографию, кровь. Если сотрудники видят, что мужчина проявляет интерес к жизни, например, выходит почистить снег, подмести территорию, ищет работу, тогда его переводят в проект «Надежда», где сопровождают и помогают в поиске работы, жилья.

Помощь оказывают и женщинам в рамках проекта «НЕ одна». Мамы с детьми, беременные женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, пострадавшие от насилия – им помогают встать на ноги и устроиться в жизни.

Если в организацию пришла беременная женщина, то ее ведут до родов, и после родов. Она живет в «Милосердии» около полугода, за это время оформляет документы, подает на пособия, затем успевает скопить деньги, и уже после ей помогают снять жилье и обустроить его.

Совсем недавно в «Милосердии» произошло знаковое событие – прямо в комнате у одной из женщин соседки приняли роды. Так получилось, потому что процесс проходил довольно быстро, скорая к тому времени еще не успела приехать. Сейчас мама Виктория, старшая дочь Мирослава и новорожденный Глеб живут в организации, а сотрудники центра с гордостью говорят, что в «Милосердии» родился первенец.

По деревням с важной миссией

В скором времени «Милосердие» отправит по краю свой автобус с сотрудниками центра, православным священником и волонтерами-парикмахерами с важной миссией: заезжая в 20 деревень региона, 600 семьям будут розданы гуманитарные наборы. В их составе продукты, вещи, в том числе новая, предоставленная сетью магазинов.

Человек человеку брат

Помощь ближнему – дело, конечно, добровольное. Но в «Милосердии» ему отдают все силы и вкладывают душу. Здесь помогают не только бездомным, но и тем, кто по каким-то причинам не может добраться до места постоянного проживания. Как в проекте «Тепло каждому».

- Мы сначала проверяем, конечно, информацию, наши специалисты созваниваются с родственниками, знакомыми, работодателями, обратившегося и выясняют, могут ли они помочь приобрести билеты для человека, если готовы - помогают, если нет, то мы сами покупаем билет и отправляем человека, - говорит Константин.

В новую жизнь с новой профессией

Как отметила однажды в беседе с «КП» - Хабаровск» Марина Потурай, специалист по социальной работе организации, главная их задача и миссия – вернуть человека в социум. Именно с таким настроем здесь и трудятся, и каждый проект завязан на этой идее.

Например, проект «Благотворительная пекарня». Он работает за счет средств фонда президентских грантов, в «Милосердии» помогают освоить профессию повара и затем люди могут устроиться на работу в хорошее место.

Помимо перечисленного в организации есть еще несколько проектов. Главная их особенность – помощь людям – безвозмездная. Здесь действительно входят в положение, разбираются в ситуации и просто-напросто помогают пережить трудности.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Роды приняла соседка: в общественной организации Хабаровска девушке помогли родить до приезда врачей

В общественной организации Хабаровска девушке помогли родить ребенка до приезда медиков(подробнее)