Роды приняла соседка: в общественной организации Хабаровска девушке помогли родить до приезда врачей

Неравнодушие людей и командная работа помогли малышу появиться на свет Фото тематическое Фото: Артем КИЛЬКИН

Удивительный случай, вызывающий, пожалуй, лишь улыбку, радость и умиление, произошел пару дней назад в общественной организации Хабаровска. Впервые в жизни прямо в самом «Милосердии» родился ребенок, а роды приняли подопечные, причем без помощи врачей. Сейчас мама и дитя в перинатальном центре, но уже завтра их выпишут, и они вернутся в центр.

ХКОО «Милосердие» - место, где помогают всем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию - остался без дома, без ночлега, без средств к существованию. В рамках организации существует проект под названием «НЕ одна». Это кризисный центр для женщин, в том числе беременных, с детьми, и женщин, пострадавших от домашнего насилия. Здесь им дают приют, помогают справиться с трудностями, встать на ноги и затем уже отпускают в самостоятельную жизнь.

Бросил беременную и с ребенком

Именно сюда Виктория и попала, причем уже во второй раз. Некоторое время назад девушка уже жила в центре, когда ее мужчина - отец первой дочери, Мирославы - выгнал ее с ребенком из дома. Тогда ситуация быстро разрешилась - папа забрал семью, заверив руководство центра, что отныне все будет в порядке, снял квартиру, и они снова зажили все вместе.

А недавно Виктория снова пришла в центр за помощью с Мирославой на руках и будучи беременной вторым ребенком. Отец детей, как оказалось, наигрался в папу, решил бросить семью и уйти. Девушку, конечно же, приютили, идти ей больше некуда - она сирота, без работы и собственного жилья.

Ребенок решил родиться раньше

Виктория ждала появления сына только к 10 февраля, так получалось по срокам беременности, поэтому она немного испугалась, когда почувствовала себя плохо в тот самый день. Девушке вызвали скорую помощь и отвезли в перинатальный центр. Чуть позже, не отметив предвестников скорого рождения малыша, врачи отпустили ее из больницы, предположив, что недомогание связано с кишечником, и тревога была ложной. Только вот ребенок уже твердо решил родиться именно в этот день

- Я даже не поняла, как все произошло. Чувствовала небольшой дискомфорт, немного тянуло живот. Потом поняла, что рожаю. Успела крикнуть и позвать на помощь мамочек из соседней комнаты. Они вызвали скорую помощь и стали принимать роды, - говорит Виктория.

«Мы не знали, как резать пуповину»

Как рассказала «КП» - Хабаровск» Марина Потурай, специалист по социальной работе, мальчик родился до приезда скорой благодаря соседкам. Такого события в проекте еще никогда не было. За процесс переживали буквально все, и когда, стоя за дверью, услышали плач младенца, все вздохнули с радостью и облегчением. Правда, помощницы застопорились, когда нужно было перерезать пуповину.

- Роды приняла соседка, а мы с Ириной - супругой руководителя, которая тоже работает в организации, приехали чуть позже. Мы не знали, как перерезать пуповину, слава богу, врачи приехали через несколько минут после того, как малыш появился на свет, и помогли все это сделать, - рассказывает редакции Марина Потурай.

Акушер - молодой специалист, провел все необходимые процедуры - перерезал пуповину, приложил ребенка к груди материи, поставил ей затем капельницу и хотел было запеленать младенца, но стушевался. Тогда супруга руководителя взяла это дело на себя - она мастерски запеленала ребенка (у нее у самой четверо детей, так что опыт точно имеется) и вместе с Мариной Потурай помогла доставить только что родившую женщину до кареты скорой помощи.

- В тот день много чего происходило у нас интересного, каждый помогал. Кто-то вещи собирал для Виктории, кто-то с младенцем помогал, кто-то с мамой был. Для нас это действительно огромное событие, родился человек - это чудо и счастье, - говорит собеседница.

Старшую дочь забрали к себе сотрудники «Милосердия»

Врачи забрали маму и ребенка в перинатальный центр. Пока Виктория будет находиться там, ее старшая дочь поживет у руководителя Константина Ветренко и его супруги Ирины. У них своих детей четверо, поэтому Мирославе там будет не скучно.

Изначально планировали, что Мирославу на период отъезда мамы в роддом в феврале, пристроят в рамках проекта «Приемная семья» организации «Чужих детей не бывает». Однако судьба распорядилась совсем иначе. Ребенок родился раньше срока, в «Приемной семье» не успели подготовить необходимые документы и пристроить девочку. Решать вопрос нужно было здесь и сейчас, поэтому руководитель и забрал ребенка в свою большую семью.

Уже 24 января Викторию с сыном выпишут. Мальчик родился крепким, весом в 3,7 килограмма. С ним и с мамой все отлично. Семья вернется в центр, их здесь ждут. Проблем с местами тут нет, как говорит Марина Потурай, даже в случае заполненности нуждающихся в крове людей все равно найдут куда пристроить.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рискуя жизнью, бросился в ледяную реку: инспектор ДПС спас провалившуюся под лед девушку на Колыме

Инспектор ДПС спас провалившуюся под лед девушку на Колыме(подробнее)

Пожертвовал жизнью ради других: врачу из Магадана вручили Орден мужества посмертно за спасение людей

Семье погибшего в Магадане врача вручили посмертно Орден мужества(подробнее)