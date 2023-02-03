Возросло число пострадавших детей в аварии со школьным автобусом на Сахалине

Дети сильно испугались и получили психологическую травму. с ними будет работать психолог Фото: телеграм-канал мэра Холмска

После ДТП со школьным автобусом на Сахалине восемь детей доставлены в больницу. В настоящее время проводится осмотр, минимум у пятерых школьников имеются травмы и повреждения. Об этом сообщила Светлана Мищенко, главный врач ГБУЗ «Холмской ЦРБ».

Восемь детей находятся в больнице Фото: телеграм-канал мэра Холмска

- Доставлены после ДТП восемь детей, пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все восемь детей сейчас осматриваются врачами – хирургами, травматологами, неврологами. Приедет психолог наш медицинский, который будет заниматься детьми. Дети перепуганы, надо поработать с ними. Родители тоже здесь находятся сейчас. Одномоментно все врачи работают, нет очередей, каждый ребенок осматривается сейчас врачом, - говорит Светлана Мищенко.

Страшное ДТП произошло утром 3 февраля на трассе Южно-Сахалинск – Холмск, в районе села Чапланово. В момент аварии в салоне находилось 11 школьников от 7 до 16 лет. На трассе в автобус влетела легковушка, а следом два тяжелых бензовоза. На кадрах, разошедшихся в сети, видно, что окна в школьном автобусе выбило, передняя часть машины сильно раскурочена. На месте работают следователи и криминалисты. Правоохранительные ведомства начали проверку и завели уголовное дело по факту аварии.

Мэр Холмска Дмитрий Любчинов держит ситуацию на личном контроле. После сообщения о происшествии он отправился на место.

- Школьников в автобусе сопровождал работник образования. Все дети в обязательном порядке были пристегнуты ремнями безопасности, водителем соблюдался скоростной режим - не более 60 километров в час. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Это и стало причиной ДТП, - пишет в своем телеграм-канале мэр.

Вице-мэр Холмского округа Наталья Белоцерковская отметила, что автобус собирал детей из нескольких деревень и вез в школу в Чапланово. После аварии дети получили психологические травмы, поэтому с ними будет работать психолог. Сначала всех детей осмотрели в амбулатории села Чапланово, а затем администрация сопроводила пострадавших в Холмск, в больницу.

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