Ничего святого: дочь бессовестно наживалась на смерти матери в Хабаровске

Жажда наживы заставила хабаровчанку пойти на коварное преступление Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске осудили женщину по двум статьям после того, как она воспользовалась телефоном умершей матери в корыстных целях. Хабаровчанка оформила на умершую кредит через мобильный банк, а потом еще и расплачивалась в магазинах ее кредитной картой. «КП» - Хабаровск» удалось выяснить подробности коварного преступления.

Телефон без пароля

Женщина живет в Хабаровске в микрорайоне Большой аэродром. Мужа и детей у нее нет, а в 2021 году умерла и ее мама. Телефон скончавшейся женщины родственница забрала себе и стала им пользоваться. Как оказалось, никаких паролей на трубке не было, более того, приложение мобильного банка тоже никак не было защищено.

Однажды на телефон матери пришло сообщение от банка с предложением оформить кредит. Вероятно, на тот момент в финансовой организации еще не были в курсе, что клиентка умерла. Тем не менее предложение дочку очень заинтересовало, она решила им воспользоваться с преступным умыслом.

- После получения этого сообщения хабаровчанка решила получить деньги обманным путем. Через банковский сервис она заполнила заявку, причем ввела персональные данные матери. Заявку одобрили, и она получила деньги на расчетный счет, - рассказал редакции Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Стало мало, решила «тряхануть» мамину кредитку

От банка женщина получила 280 тысяч рублей и обналичила кредит. При этом гасить его она даже не собиралась, наивно полагая, что банк не станет ее преследовать, обнаружив, что заемщица мертва. Так женщина рассчитывала, что ей афера сойдет с рук. Но немного погодя тех денег ей, видимо, стало мало, и она пустила в ход мамину кредитку.

Благополучно оплачивая покупки в магазинах, к слову, пин-код от карты она знала, тратя деньги на личные нужды, хабаровчанка даже не думала о моральной составляющей своего поступка. Как назло, банк, видя, что по карте проходят операции, решил увеличить лимит дистанционно. Так, кредитка потяжелела, лимит теперь составлял 60 тысяч рублей, разницу женщина спокойно потратила, а вот вносить платежи не стала.

- Преступление выявила служба безопасности банка и обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску установили, что к хищению причастна дочь владелицы телефона. Были возбуждены два уголовных дела - за кражу и за мошенничество. Во время следствия и в суде она свою вину признала, - говорит Кирилл Блинов.

Деньги придется вернуть

В итоге женщина предстала перед судом, ее признали виновной и назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы и испытательным сроком на три года. А еще она будет полностью возвращать потраченные деньги по кредиту и карте банку, в общей сложности - 336 тысяч рублей.

Как оказалось, аналогичные преступления - не редкость. Только в Хабаровске не так давно подобное происходило. Хабаровчанка оформила кредит на умершую сестру. Тогда она долг полностью погасила, а дело прекратили в суде по примирению сторон.

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