Ледовые гонки Ice Battle прошли в Биробиджане

На состязании собрались автомобилисты со всего Дальнего Востока Фото: Александра ЛЕНКОВА

Для участия в ледовых гонках собрались 55 команд из разных регионов Дальнего Востока. Организаторами мероприятия является местная администрация. Победители получат денежный призы от главы Биробиджанского района.

С высоты птичьего полета наблюдать за гонками вдвойне интересно Фото: Александра ЛЕНКОВА

Уже при подъезде к карьеру, где проходит чемпионат по ралли-спринту и джип-спринту чувствуется особая атмосфера. Из колонок на всю мощь звучит рок, слышен рев моторов машин, ждущих команды «Старт» – все это захватывает дух.

Сейчас ледовая заснеженная трасса – это не помеха для езды, а наоборот, наилучшие условия для гонок.

Олеся - водитель, Юлия - штурман Фото: Александра ЛЕНКОВА

- Уже не первый год участвую в гонках и всем рекомендую испытать себя в подобных мероприятиях. Это и эмоции, и хороший опыт для водителя, особенно - езда по льду. В дальнейшем это может пригодиться на скользкой дороге, - рассказала Олеся, участница соревнований.

В этом году с штурманом Юлией они участвуют в Ice Battle под номером 80.

Анатолий и его брат-штурман Фото: Александра ЛЕНКОВА

- Конечно же пришел сюда за победой. В позапрошлом году занял первое место. Было круто, - поделился эмоциями Анатолий, участник соревнований.

Сегодня они с младшим братом участвовали в заезде под номером 35. Для зрителей ледяных гонок организованы горячий чай и полевая кухня. Также все желающие могут полетать на воздушном шаре. Его внешний вид впечатляет, как и сам полет. Многотонные машины с высоты птичьего полета выглядят как игрушечные, да и сами гонки смотрятся эффектнее с воздуха.

Не все справились с трассой Фото: Александра ЛЕНКОВА

- Люблю все, что связано с машинами. Было интересно наблюдать за гонками, но с земли не всего и сразу не увидеть. Пришлось смотреть сверху. В общем, этот день запомнился надолго, – рассказывает Ирина, зрительница.

Соревнования выглядели очень эффектно Фото: Александра ЛЕНКОВА

Несмотря на бодрые и дерзкие старты, некоторые участники сходили с дистанций. У кого-то заглох мотор, кто-то вылетел с трассы. На такие случаи заезд ожидающих своей очереди гонщиков приостанавливалась до освобождения трассы. За безопасностью участников и зрителей следили пожарные, полицейские и медработники.

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