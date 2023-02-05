Маршрут обрывается на середине: что случилось с двумя бесследно пропавшими рыбаками в Хабаровском крае

Мужчин разыскивают на суше и в воде Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В спасательную службу обратились родственники двух жителей Хабаровского края. 62-летний и 74-летний мужчины не вернулись домой с рыбалки. До сих пор их место нахождения остается неизвестным.

Установлено, что рыбаки отправились в путь 3 февраля на своей машине. Они доехали до Мичуринского, но дальше их путь обрывается. Сын одного из пропавших предоставил спасателям трек маршрута, поиски ведутся с конечной точки пути. Последний раз мужчины выходили на связь с родственниками днем 4 февраля.

К поискам привлекли силы авиации Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ночью сотрудники МЧС осмотрели береговую линию от Воронежского-1 до Воронежского-3 и направились дальше в сторону Виноградовки. К поискам привлекли пять человек.

- В темное время суток поиски стало проводить опасно, потому что в этом районе обнаружены промоины и крупные трещины на льду. Около четырех утра спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации в селе Ракитное, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели осматривают акваторию Амура Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

5 февраля территорию поисков расширили. Две наземные группировки исследуют зону от острова Лесной до села Сикачи-Алян. Также на место направлен вертолет МИ-8. Сотрудники осматривают территорию с воздуха. Будут исследованы акватория Амура, берег, а также мелкие речки и протоки. Поиски продолжаются, «КП» - Хабаровск» следит за развитием ситуации.

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