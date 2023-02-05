Куски шерсти слезали вместе с кожей: обгоревшую в пожаре собаку выхаживают на Сахалине

Последствия происшествия были ужасными Фото: скриншот из видео

Неравнодушные люди смогли сохранить жизнь псу Михею. Собака пострадала при ужасном пожаре на Сахалине. Пока его вольер горел, пес был заперт внутри. Затем еще сутки он бегал с обгоревшей кожей, пока животное не удалось поймать и поместить на лечение.

Кормить Михея могли только через капельницу Фото: приют «Доброе сердце»

Пожар случился месяц назад в Березниках. Сгорел дом и вольер, где жил Михей. В страшном панике хозяйка пса выбежала на улицу и открыла собаку, которая в страхе убежала прочь. Михея еле нашли волонтеры. К этому моменту шерсть животного спеклась на нем вместе с плотью. Почерневшая от копоти собака мучалась от боли, но поместить его было некуда, семья осталась без жилья. К себе на лечение его забрали специалисты из приюта «Доброе сердце». Уже месяц пес проходит реабилитацию и дорогостоящее лечение. Последствия пожара оказались очень серьезными.

- Михею был необходим круглосуточный уход. У него были набухшие почки и печень. Псу постоянно ставили катетеры, которые менялись раз в пять дней. Врачи оценили состояние собаки как очень тяжелое, - рассказали в приюте «Доброе сердце».

Михей прошел долгий путь, прежде чем показатели крови стали приходить в норму. Все это время он питался через капельницу, а волонтеры ежедневно ставили ему уколы с лекарствами. Пес еле мог передвигаться сам. Видеть он тоже не мог, кожа на веках обгорела и спеклась, открывать глаза он был не в силах.

Псу было тяжело дышать Фото: приют «Доброе сердце»

- Сейчас его состояние улучшается. Он активно ест мясо, рыбу и курицу, ведь ему нужно высокобелковое питание. Раньше он мог есть только яйца и мягкий сыр.

Помимо реабилитации, Михею пришлось пройти через серьезные и очень недешевые операции. Псу постепенно делают некроэктомию. Это удаление омертвевших участков кожи. Затем ему может понадобиться пересадка тканей.

Сгорели даже уши Фото: приют «Доброе сердце»

- Псу необходимо постоянно находиться во влажном и теплом помещении, чтобы кожа не трескалась Ежедневно Мишу мы мажем специальными мазями, чтобы кожа не сохла и быстрее регенерировала. Мишке это очень нравится, потому что нарастающая новая кожа очень чешется.

Ежедневные походы к ветеринару Фото: приют «Доброе сердце»

Михей стал выглядеть намного лучше и постепенно идет на поправку. Сейчас он находится в заботливых руках и, если здоровье поправится, сможет вернуться к нормальной жизни. Сейчас же у Михея впереди долгий путь восстановления после страшного происшествия.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Не смогли справиться с экзотичным питомцем: преданная хозяевами обезьяна Майя с Сахалина нашла новую семью

Обезьяне Майе с Сахалина нашли новый дом (подробнее)