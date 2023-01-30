Не смогли справиться с экзотичным питомцем: преданная хозяевами обезьяна Майя с Сахалина нашла новую семью

В новом доме яванская макака обрела шанс на счастливую жизнь Фото: предоставлено героем публикации

Семья из Сахалина взяла себе необычного питомца. В их квартире поселилась шестилетняя обезьянка Майя. Забрали они ее из приюта, волонтеры которого долгое время пытались найти надежного хозяина для животного. У яванской макаки было весьма нелегкое прошлое, ее буквально спасли от смерти. На усыпление Майю привели прошлые владельцы.

Майя любит наряжаться Фото: предоставлено героем публикации

У ВЕТЕРИНАРОВ НЕ ПОДНЯЛАСЬ РУКА

Волонтеры узнали о существовании Майи от врачей. В ветклинику обезьяну привела пожилая пара. Владельцы попросили усыпить животное. Оказалось, что макака была питомцем их погибшего внука. После его смерти обезьяну забрали к себе родственники парня, но не смогли справиться с воспитанием. Необычное животное требовало много внимания и финансов, поэтому пара решила избавить себя от нагрузки. Врачи, узнав всю историю, обратились за помощью к волонтерам приюта «Подари дом животным». Неравнодушные люди откликнулись на зов помощи и забрали обезьяну из клиники.

Рацион у обезьяны разнообразный Фото: предоставлено героем публикации

- Мы занимаемся ее судьбой с осени. Сначала нашли передержку. А затем уже постоянную семью. Изначально мы хотели перевезти ее в Москву к людям, которые занимаются разведением обезьян, но возникли большие сложности с транспортировкой. Затем ее захотели забрать в наш зоопарк, но мы решили все же найти Майе семью. Она жила дома, ей будет трудно теперь жить в зоопарке. Кандидатов искали очень тщательно, - рассказали «КП» - Хабаровск» в приюте «Подари дом животным».

Наталья признается, что больше всего Майя любит проводить время с Виталием Фото: предоставлено героем публикации

Волонтеры не раз сталкивались кс безответственностью людей. Им приходилось иметь дело со случаями, когда владельцы берут животное, а затем выбрасывают его на улицу или халатно к нему относятся. Поэтому жизнь каждого спасенного контролируется даже после нахождения нового дома.

- Сегодня, например, мы выезжаем забирать обратно одну из наших собак. Ее взяли летом и поселили на даче. Нам обещали, что зимой новые владельцы заберут ее к себе в квартиру. В итоге животное осталось на участке, сейчас собака голодная и худая. Нас просто обманули. Такие люди попадаются.

Для Майи искали семью, которая будет готова посвятить себя воспитанию питомца с особенными потребностями. Ей нужно внимание и простор для игр. Кандидатов отбирали очень тщательно, проверяли, чтобы у людей были все подходящие условия.

ВЛЮБИЛИСЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

49-летняя Наталья и 48-летний Виталий Тимшины увидели объявление о Майе в соцсетях и решили, что готовы забрать ее к себе. У них в квартире уже и так мини-зоопарк. С ними живут две собаки, кошка, две черепахи, а также попугай корелла. Семья решила, что обезьяна им точно не сможет помешать, и оказались правы. Майя поладила и с людьми, и с другими животными, скучать ей точно некогда.

Эффектные позы Фото: предоставлено героем публикации

- С нами также живет моя 76-летняя мама. Она всегда дома, поэтому без контроля Майя не остается. Также мы установили камеру и смотрим, чем обезьяна занимается, пока нас нет. Днем она сидит в клетке, мы купили ей просторную для шиншиллы, потому что специальных для обезьян у нас нет на Сахалине. Оставлять ее просто так в квартире нельзя, она сразу же устраивает погром. Но при нас она ведет себя хорошо, не шалит. Клетку пришлось усилить, потому что первое время она ее ломала и выбиралась, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Тимшина.

Наталья с Майей Фото: предоставлено героем публикации

Стандартное расписание макаки выглядит так: подъем в шесть утра, завтрак, утренний сон, просмотр пейзажей в окне, тихий час, общение с людьми, сон. Ложится обезьяна спать сама: берет одеяло и залазит в свой гамак, укравший с головой. Вечером она любит сидеть на коленях у Виталия и смотреть телевизор. У Майи даже есть любимая программа «Обезьянка Бон Бон».

Часто обезьянка может сделать что-то забавное Фото: предоставлено героем публикации

- Нам говорили, что она плохо ладит с детьми, но когда в гости приходит моя дочь Кристина с восьмилетним внуком Тимуром, Майя с удовольствием с ними играет. Вообще больше всего она любит проводить время с мужем. Она даже может напасть на меня, если я перепираюсь с ним или пытаюсь забрать что-то из рук. Майя еще адаптируется, у нас живет только месяц, поэтому мы стараемся не издавать громких звуков и не делать резких движений, а то и укусить может.

Макака любит сидеть на коленках Виталия Фото: предоставлено героем публикации

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Макака дружит с попугаем, а также любит играть с молодой собакой. А вот черепах она сильно боится и старается к ним не подходить. В свободное время она смотрит в окно или «кривляется»: делает разные смешные выражения лица. Майя также любит что-нибудь украсть у хозяев, тогда назад вещь уже не отберешь. В основном предметом ее интереса становится что-то вкусненькое.

Она любит проявлять активность Фото: предоставлено героем публикации

- Она ест все. Все, что мы сами едим. Любит морепродукты, виноград, картошку в любом виде, свеклу. Вопреки стереотипам, она бананы не любит. Обожает грецкие, но только в скорлупе, любит добывать их сама. По этой же причине Майе нравятся кедровые орехи в шишке. За месяц она у нас немного растолстела, поэтому мы сейчас контролируем, чтобы она не переедала.

Майя с Тимуром, внуком Натальи и Виталия Фото: предоставлено героем публикации

Семья воспитателя в детском саду и слесаря большегрузных машин признается, что содержание Майи не бьет по их кошельку. Они покупают все то же самое, что и себе, только делятся с обезьяной. Майя уже успела стать их любимицей, поэтому волонтеры тоже могут вздохнуть со спокойствием. Наталья и Виталий осознают, что это большая ответственность. Обезьяна – это животное, которому требуется пристальный уход, это не игрушка, которую можно выкинуть, как надоест, поэтому такой питомец подойдет далеко не каждому. Семье потребуется еще много терпения, чтобы макака начала чувствовать себя максимально комфортно после нелегкой судьбы и обретения нового дома, но они верят, что со всем справятся.

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