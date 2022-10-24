Увидеть происходящее можно будет даже в центре города Фото: Артем Щуковский

Жители Хабаровска смогут своими глазами посмотреть на удивительное явление. Луна на небе окрасится в багровый цвет, а затем и вовсе пропадет. Близится лунное затмение - уникальная возможность взглянуть, как Земля заслонит свой спутник, и он на время станет невидимым. Синоптики обещают достаточно благоприятную погоду на эту дату. Если небо останется ясным, то красный диск смогут увидеть все желающие даже из города.

- Что касается самого явления - это покрытие Луны земной тенью. В разных частях планеты оно выглядит по-разному. В этом месяце нашему региону повезет, и мы сможем наблюдать полное лунное затмение. То есть Луна полностью скроется в тени нашей планеты. А, например, в Европе затмение не будет видно совсем, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

Частичное затмение Фото: Евгений РЕВВА

Происходят лунные затмения от двух до четырех раз в год, поэтому такие явления нельзя назвать очень редкими, но видят их немногие, просто не обращают внимания. Поэтому в планах астрономов из Хабаровска устроить наблюдения для прохожих. Увидеть затмение можно будет с 18:00 до полуночи 8 ноября. Информацию о начале мероприятия и месте сборов Евгений Ревва заранее опубликует в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что затмение - не единственное, что можно будет увидеть до конца года. Жители Хабаровска также смогут понаблюдать за Геминидами. Это интенсивный метеорный поток, который в народе называют падающими звездами. Ожидается это явление в декабре, частота полета небесных тел достигнет до 70 метеоров в час.

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