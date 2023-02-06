«Не переживайте, они живы»: пропавших без вести мужчин нашли на Колыме

Мужчины-рыбаки в порядке. их везут домой Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Трое рыбаков отправились в бухту Мелководную на Колыме и без вести пропали. Уехали мужчины еще 4 февраля, родным пообещали звонить со спутникового телефона, а вернуться планировали не позднее пятого числа. К назначенному времени рыбаки не объявились, обеспокоенные семьи забили тревогу, но, к счастью, пропавших нашли и уже везут в Магадан.

Мужчины отправились на рыбалку на аэролодке из бухты Гертнера. С собой у них был спутниковый телефон, но им они почему-то не воспользовались. Возможно, на месте рыбалки произошла какая-то непредвиденная ситуация.

Когда мужчины не приехали, как обещали, родственники обратились за помощью к спасателям и в полицию. Отправляться на поиски вечером было бессмысленно, отряды выдвинулись утром 6 февраля.

В бухту выехали спасатели из МЧС на судне с воздушной подушкой, сотрудники пожарно-спасательного центра на аэролодке, а также спасатели магаданской мэрии. В общей сложности на поисках были задействованы 14 человек и восемь единиц техники. Если бы рыбаков не нашли, то к поискам привлекли бы авиацию. Вертолет уже стоял наготове.

- Мужчин нашли в районе мыса Речной. Пока только известно, что рыбаков удалось найти, все они живы, и их уже везут в Магадан спасатели. Как только они приедут, будет ясно, что произошло в бухте и почему мужчины не вернулись, как планировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

По словам пресс-секретаря областного МЧС, люди в это время едут за корюшкой. Однако официально выезжать на лед запрещено, это может быть опасно. Такие случаи, когда рыбаки уезжают и пропадают, не редкость на Колыме. Чаще всего такие выходы в бухты не оборачиваются трагедиями, людей находят, но пренебрегать правилами все же не стоит, особенно сейчас, когда дело движется к весне, и лед становится уже не таким прочным.

К счастью, этот случай обошелся без трагического исхода. А вот в Хабаровском районе все еще идут поиски двоих пропавших рыбаков. Они отправились ловить рыбу еще 3 февраля, 4 числа один из них звонил своему сыну, а затем связь оборвалась. Сейчас к поискам уже подключились волонтеры. Спасатели обследуют лед, ищут машину и любые следы рыбаков.

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