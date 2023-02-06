Ищут на воде и подо льдом: что случилось с пропавшими рыбаками в Хабаровском крае

Спасатели непрерывно продолжают работу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжаются поиски двух пропавших у Амура мужчин. 61-летний Виктор и 73-летний Александр выехали на рыбалку на своем серебристом «Сузуки» 3 февраля. 4 февраля один из мужчин позвонил своему сыну. С тех самых пор больше о них ничего не слышали.

На месте работает авиация, в том числе запущены беспилотники Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Обеспокоенные родственники обратились в спасательную службу. Поиски идут уже третий день. В день пропажи сын рыбака дал спасателям координаты, куда уехали мужчины, а также указал геопозицию места последнего выхода на связь. Сотрудники, отталкиваясь от этих данных, начали поиски, но не обнаружили никаких следов присутствия мужчин на указанном маршруте. 5 февраля к поискам подключились три наземные группы спасателей, еще одна вылетела осматривать местность на вертолете МИ-8.

Ледовое покрытие Амура Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ориентировочно мужчины находились недалеко от села Воронежское-3. Когда рыбаков не нашли по всей береговой линии от Воронежского-1 до Виноградовки, спасатели приняли решение расширить территорию поисков. По суше и воздуху они исследовали местность от Хабаровска до села Сикачи-Алян. С вертолета было осмотрено 480 километров прибрежной местности, по суше - 80 километров.

Нередко встречают другие группы рыбаков Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Погодные условия позволили пристально осмотреть весь район поисков. Наиболее подходящий способ визуального поиска применили - галсирование, последовательный осмотр. Когда видели группы рыбаков или похожие автомобили, то снижались и осматривали. Рядом со всеми транспортными средствами были люди. Нам никаких сигналов они не подавали. Ничего подозрительного не обнаружено, - сказал Валерий Дмитриев, заместитель начальника Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Группа сотрудников в вертолете Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К поискам подключились и волонтеры. Вместе со спасателями они исследовали акваторию Амура, протоки. Искали автомобиль или какие-то следы провала под лед, но все безрезультатно. Поиски продолжаются, «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

Осмотр территорий ведется очень тщательно Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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