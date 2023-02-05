Волонтеры присоединились к поискам пропавших рыбаков в Хабаровском крае

Ориентировка Фото: ДПСО «Лига Спас»

Волонтеры ДПСО «Лига Спас» опубликовали ориентировки пропавших на Амуре рыбаков. Двое мужчин, 61-летний Виктор и 73-летний Александр пропали в районе села Воронежское-3. Они выехали на место 3 февраля, но назад так и не вернулись.

Как сообщили в МЧС, мужчины вместе поехали на рыбалку, но перестали выходить на связь с родственниками. Последний раз один из мужчин звонил своему сыну 4 февраля. С тех пор следы рыбаков затерялись.

- Пропавших разыскивают две группы спасателей на земле. Также местность просматривает вертолет МИ-8, на борту которого находится еще одна группа сотрудников, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Оба исчезнувших были одеты в камуфляжные костюмы. Они приехали на берег на серебристом Сузуки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчин, просят сообщить по телефонам: +7-914-190-12-17; +7-914-167-37-77.

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