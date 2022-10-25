Обвинил в своих выходках любимую: житель Биробиджана начал крушить город после ссоры с девушкой

Меткий бросок разнес пол-остановки Фото: скриншот из видео

В Биробиджане осудили 28-летнего жителя за преступление годичной давности. Тогда тихий город всколыхнула пьяная выходка мужчины, разнесшего остановку «Старая площадь» прямо под камерой видеонаблюдения. Это произошло в ночь на 1 июля на Шолом-Алейхема, 26Б.

Нетрезвый Дмитрий (имя героя изменено - прим. ред.) распивал алкоголь вместе с приятелями. Веселье нарушила ссора с девушкой. Мужчина так психанул на свою любимую, что решил выпустить пар. Целью выплеска агрессии Дмитрий выбрал стекло на остановке. Именно в него он со всей силой швырнул только что допитую бутылку из-под пива.

- Задержали его по горячим следам, просмотрев запись с камеры видеонаблюдения. Он находился в нетрезвом состоянии и едва стоял на ногах. Позднее мужчина полностью признал свою вину, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, представитель УМВД России по ЕАО.

Сначала Дмитрий попытался отнекиваться. Он говорил, что просто кидал бутылку в урну, но случайно промахнулся, и тара вылетела прямиком в стекло. Позднее под гнетом доказательств и показаний свидетели задержанный уже честно рассказал про ссору с девушкой и истинную причину содеянного.

- Действия биробиджанца квалифицировали как вандализм, то есть порча имущества в общественном месте. Причиненный ущерб мэрии города составил 27 тысяч рублей, - рассказали в районном суде Биробиджана.

Дмитрий добровольно возместил деньги за разбитое стекло. Суд назначил ему 300 часов общественных работ. Отмечается, что остановочный вандал трудоустроен, ранее не судим, не имеет негативных характеристик. Смягчающим обстоятельством стало наличие малолетнего ребенка и признание своей вины.

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