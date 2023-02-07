Сначала пожар, затем потоп: жители Южно-Сахалинска за один вечер столкнулись с несколькими несчастьями

С самой ночи специалисты работают на местах порывов труб Фото: Администрация Южно-Сахалинска

Коммунальщики на Сахалине пытаются разобраться с авариями на теплосетях. В ночь на 7 февраля в Южно-Сахалинске прорвало трубу на проспекте Победы, 35. Это произошло после того, как на трансформаторной подстанции ФРС возник пожар, и насосная подстанция вышла из строя.

Кипяток хлынул по улицам, машины и дворы оказались в воде, из-за температуры вокруг все парило, и практически не было нормальной видимости. Зрелище напоминает кадры из фильма про белую мглу. Из-за порыва пришлось отключить дома от отопления и воды, а кое-где и от подачи электричества.

После порыва кипяток хлынул на улицы города Фото: Администрация Южно-Сахалинска

- О проблеме с отоплением и горячей водой знаю. Уже работают все профильные службы. Также выезжаю на место, - писал поздно вечером мэр города Сергей Надсадин.

На этом месте аварию оперативно устранили, однако позже, когда начали подавать воду, произошел еще один крупный порыв. На этот раз трубу прорвало уже на пересечении улиц Антона Буюклы и Музейной - в районе дома №28 по улице Тихоокеанской.

В 5-м и 6-м микрорайонах давление в кранах низкое - до верхних этажей вода может вообще не доходить. А вот отопление начинают восстанавливать. В течение дня температурный режим должен прийти в норму.

Утром состоялся штаб. На проспекте Победы работы уже закончились, а на Тихоокеанской планируют завершить ремонт к обеду. Сейчас по улице Тихоокеанской - по 48 домам, одному детсаду, школе и в больнице Анкудинова - показания давления и температуры теплоносителя не достигли заданных параметров. Их переведут на временную схему теплоснабжения.

- Пять домов отключены из-за внутренних повреждений. В одном сети восстановлены, в ближайшее время начнется подача теплоносителя. В остальных четырех домах ремонт проводится силами управляющих компаний при содействии специалистов департамента городского хозяйства, - рассказали в администрации города.

В микрорайонах пока напор будет слабым, ориентировочно до следующего утра. Как говорит глава города, эта ситуация нестандартная, и в причинах будут разбираться специалисты. Следующий штаб состоится вечером 7 февраля.

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