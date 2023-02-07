Вышел из дома в Новый год: поиски пропавшего мужчины на Колыме не дали никаких результатов

Виктор Титаренко Фото: из ориентировки УМВД России по Магаданской области

Таинственное исчезновение мужчины на Колыме не дает покоя родственникам пропавшего. Ни единая душа не знает, куда делся житель Хасына. Он вышел из дома 31 декабря, а после этого его больше никто не видел. До места празднования он так и не дошел.

30-летний Виктор Титаренко исчез в Новый год. Источник «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах сообщил, что ни его семья, ни его друзья не знают, куда он отправился. Он не собирался на какую-то вечеринку к знакомым, поэтому его след затерялся сразу же после пропажи. Уже месяц родственники и знакомые не могут понять, где их родной человек. Нет ни малейшего предположения, где он может быть. В родном поселке его также не видели все это время.

В этот день Виктор был одет в темно-синюю длинную куртку, спортивные штаны, темную шапку и зимние полуботинки. Рост мужчины около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и рыжая борода.

- В настоящее время поиски продолжаются. Ими занимаются сотрудники полиции и волонтеры, - рассказали «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Магаданской области.

Граждан, располагающих сведениями о пропавшем, полиция просит сообщить любую информацию по телефонам: +7-914-853-2849 или 102.

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