Будто провалились сквозь землю: бесследно исчезнувшие рыбаки до сих пор не найдены в Хабаровском крае

Нет никаких следов мужчин Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжаются поиски двух пропавших рыбаков. 61-летний Виктор и 73-летний Александр выехали на Амур 3 февраля, а 4 февраля последний раз выходили на связь с родственниками. Мужчины сообщили, что едут домой, но так и не добрались до пункта назначения. До сих пор неизвестно ничего об их месте нахождения.

Спасатели выезжали на снегоходе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сын одного из мужчин связался со службой спасения и сообщил, что рыбаки выезжали в район села Воронежское-3 на серебристом Сузуки. Он также помог составить маршрут рыбаков и дал геолокацию последнего звонка. После анализа этих данных начались масштабные поиски. Три наземные группы спасателей исследовали местность, акваторию и протоки по суше. Также к месту прибыл вертолет МИ-8, еще одна группа сотрудников просматривала территорию с воздуха. Всего было исследовано 480 квадратных километров от Хабаровска до Сикачи-Аляна.

- Погодные условия позволили пристально осмотреть весь район поисков. Наиболее подходящий способ визуального поиска применили - галсирование, последовательный осмотр. Когда видели группы рыбаков или похожие автомобили, то снижались и осматривали. Рядом со всеми транспортными средствами были люди. Нам никаких сигналов они не подавали. Ничего подозрительного не обнаружено, - сказал Валерий Дмитриев, заместитель начальника Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

На месте работают несколько групп спасателей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

6 февраля поиски проходили весь световой день. Сотрудники использовали беспилотники, а также снегоход и машину высокой проходимости. Они полностью осмотрели акваторию Амура, берег и территории островов Виноградовский и Лесной.

- Спасатели беседовали с группами рыбаков, которые встречались по пути. Никто не видел пропавших мужчин. Также мимо не проезжали подходящие под описание автомобили, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Исследованы обширные территории Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Всего с начала спасательной операции было обследовано около 150 километров местности. Пока что поиски не принесли никаких результатов. 7 февраля сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, также к поискам присоединились волонтеры. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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