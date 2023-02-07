Сколотил ОПГ из своих детей: житель Хабаровска приучил сыновей к наркотикам и отправил их продавать «дурман»

50-летний мужчина, плотно сидевший на наркотиках, умудрился подсадить на них и своих детей. Тематическое фото, автор: Находкинская таможня

В Индустриальном районе Хабаровска в 2022 году разворачивалась драма отца и его двоих сыновей. 50-летний мужчина, плотно сидевший на наркотиках, умудрился подсадить на них и своих детей. А чтобы получить с этого какой-то прок, он отправил их продавать дурь.

«НАДО ПОРАБОТАТЬ»

Олег (все имена изменены - прим. ред.) долгое время состоял в отношениях с женщиной. У них родились двое мальчиков: старший - Игорь и младший - Степан. Потом пара разъехалась (почему и когда - неизвестно): женщина умчала в Приморье, мужчина остался в Хабаровске. По достигнутому согласию дети жили с отцом. Да и сами мальчики того захотели.

Папа оказался любителем гашишного масла. Наркотики он покупал у поставщика и хранил дома. «Дурман» Олег не особенно прятал, поэтому в какой-то момент до него добрались дети. С тех пор Игорь и Степан стали подворовывать у папы наркотики. Когда мужчина об этом узнал, решил серьезно поговорить с сыновьями. Но не о жутком вреде дури, а о том, что семье нужны деньги: «Любите курить, надо поработать».

С тех пор 20-летний Игорь и 17-летний Степан стали помогать отцу строить наркобизнес. Олег со старшим сыном покупали гашишное масло в шприцах и фасовали дома на дозы для продажи. Затем парни продавали пакетики своим знакомым, которые тоже употребляли наркотики. Отпускали товар как на улице из рук в руки, так и из квартиры.

К «дурману» пристрастился и 17-летний одноклассник Степана. Парень часто приходил в гости к другу, где и попробовал наркотики. Затем втянулся в наркобизнес и тоже стал продавать вещество знакомым. На дурь подсела и 17-летняя возлюбленная Игоря. Употребляли они вместе с мая по июль.

РЕАКЦИЯ

Все деньги по окончании «смены» парни приносили Олегу. Но наркобизнес просуществовал недолго. ОПГ действовала с января по июль. В ходе контрольных закупок оперативникам удалось разоблачить всю цепочку дельцов. В ходе обыска в квартире установлено, что отец приобрел и хранил часть наркотика для личного потребления.

- Мужчина, двое его сыновей и одноклассник одного из них обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Также хабаровчанину, младшему ребенку и его другу предъявлено обвинение по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере организованной группой». Старший сын обвиняется в склонении к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Олегу также вменяется незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

- Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Его будет рассматривать Индустриальный районный суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Максимальное наказание - до 20 лет колонии.

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