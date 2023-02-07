«Я спал с твоей женой»: житель Хабаровского края едва не зарезал мужчину, которому открыл неприятную тайну

Мужчина успел не менее семи раз ударить оппонента в область головы и шеи Фото: Прокуратура Хабаровского края

О вреде алкоголя известно всем, но пить его в огромных количествах до состояния измененного сознания люди продолжают. После таких застолий криминальные сводки пополняются новыми эпизодами, и некоторые - весьма жуткие. Один из таких произошел в Бикине, где пьяный 19-летний парень едва не зарезал своего приятеля.

Максим (имя изменено - прим. ред.) выпивал вместе со знакомыми. Когда градус опьянения был максимально высок, он решил сознаться одному из собутыльников в предательстве. Так сказать, облегчить душу. 40-летнему приятелю Максим сказал, что был в очень тесном контакте с его женой.

Мужчины выпивали в частном доме, расположенном недалеко Фото: Прокуратура Хабаровского края

Услышав это, мужчина разозлился. Преданный и другом, и супругой, он вызвал разрушителя семьи поговорить во двор. От обиды и злости врезал Максиму по лицу. Последнего это вывело из себя. Парень выхватил нож и начал бить лезвием по жертве.

Максим успел не менее семи раз ударить оппонента в область головы и шеи. На шум выбежал третий участник застолья, который фактически оторвал парня от жертвы. Мужчину увезли в больницу, Максима - заковали в наручники.

- Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство». Его будет рассматривать Бикинский городской суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Максимальное наказание - до 11 лет колонии.

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