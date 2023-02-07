Сожгли будку с щенками: жители Биробиджана устраивают жестокие расправы над собаками

Это уде не первый случай жестокого обращения с животными со стороны человека Фото: предоставлено редакции

Проблема бездомных собак в Еврейской автономии настолько обострилась, что люди, не разобравшись в ситуации, или же питая ненависть к животным, решили жестоким образом ее решить. Неизвестные личности просто-напросто надумали выжигать собак - уже второй раз за последнее время в Биробиджане намеренно поджигают собачьи будки.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», первый случай произошел несколько дней назад на втором Биробиджане. Зоозащитники уверены, что это был именно поджог, у них есть подозрения, кто может быть к этому гадкому поступку причастен, однако нет доказательств.

И второй вопиющий случай произошел в минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье, уже в районе ДСМ, возле стадиона. Только на этот раз в будке было три щенка. К счастью, они не пострадали, а будку потушил прохожий.

- Буквально в ночь с субботы на воскресенье снова подожгли будки, в них жили щенки. Это вполне могло быть намеренно сделано, возможно, кто-то хотел специально причинить вред животным. Очевидцем был молодой человек, он увидел, что горит, и начал тушить будки. Мы написали заявление в полицию, правоохранители уже связывались с этим мужчиной, - рассказала редакции Олеся, зоозащитница, проживающая в этом районе.

Намеренная и продуманная жестокость

Зоозащитники всерьез обеспокоены ситуацией и считают, что кто-то намеренно уничтожает беззащитных животных, пытаясь сжечь их самих или же их дома. Безусловно, собак достаточно много в городе, но в этом районе они не агрессивные, а наоборот, очень даже добродушные.

ДСМ - один из самых проблемных районов, стая, живущая на стадионе, очень большая, но проблем у людей с ней не возникает, собаки не агрессивные. Дочь зоозащитницы спокойно ходит с подружкой через собак. И никогда никаких проблем не было.

- Я сама дважды становилась свидетелем ситуаций, когда дети неверно воспринимали поведение собак. В одном случае они приняли двух школьниц, возможно, за зверей, и одна из собак от испуга девочек облаяла. Когда они побежали, собака сама тоже отбежала от них. Я девочек остановила, чтоб не бежали. Они сказали, что боятся. Женщина их проводила через собак, и они даже не шелохнулись. Потом я подозвала собаку эту, она вполне мирно прибежала, виляя хвостом, закинула на меня лапы, - рассказывает Олеся.

По мнению активистов, дети могут неверно воспринимать поведение собак и не отличать агрессию от обычной игры. Другое дело, когда животных специально провоцируют, вторгаются на их территорию и дразнят. Тогда, конечно, могут возникнуть и нападения со стороны собак.

- Наблюдала - идут мальчики лет по 12 и намеренно прямо в стаю лезут. Я их остановила, сказала не лезть, потому что потом и случаи нападения бывают. Так меня эти мальчишки еще и послали. Но я их отогнала от собак, - говорит зоозащитница.

Отношение людей к бродячим собакам в Биробиджане абсолютно разное. Кто-то подкармливает бездомных животных и строит для них будки, помогает выжить. А кто-то эти действия критикует, осуждает, причем чаще всего это люди, не владеющие информацией, не осведомленные и ни разу не видевшие этих собак вживую. Такие критики проявляют агрессию в Сети.

Есть еще и те, кто переходит от угроз к действиям и пытается животных истребить, в том числе вот такими поступками - поджогами и отстрелами. Как разрешится это дело со сгоревшей будкой - неизвестно. Неравнодушных людей, заметивших, что горят будки в каком-либо районе города, волонтеры просят сразу же сообщать в полицию. Зоозащитники надеются, что виновный понесет заслуженное наказание.

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