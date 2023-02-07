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Происшествия7 февраля 2023 14:10

Грузовой поезд сбил пожилую женщину в Приамурье

По предварительным данным, она шла по путям в неположенном месте
Марина ГОНЧАРЕНКО
В настоящее время ведется доследственная проверка

В настоящее время ведется доследственная проверка

Фото: Иван МАКЕЕВ

На станции «Шимановская» произошел несчастный случай с прохожей. Пожилую женщину задел грузовой поезд, ехавший по своему рейсу. По предварительным данным, пенсионерка переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

- ЧП случилось в 4:22 утра на Забайкальской железной дороге. Пострадавшая была доставлена в «Шимановскую больницу», - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ДВЖД.

Сейчас пострадавшей оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, у женщины переломы нескольких ребер, а также повреждение легкого. На данный момент точных данных о состоянии пациентки нет.

Достоверная информация, как именно произошло столкновение, также отсутствует. Есть предположения, что поезд задел прохожую, когда пытался остановиться. Более подробные данные появятся позже, в деле разбираются следователи.

- Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Восточном МСУТ СКР.

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, женщине смогли оказать оперативную помощь. Сейчас за ее состоянием следят врачи. Сотрудники Забайкальской железной дороги призывают людей проявлять бдительность и соблюдать правила личной безопасности в зоне движения поездов.

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