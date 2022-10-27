Вакцинация поможет избежать тяжелого течения заболевания Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске и Хабаровском крае продолжают ставить прививки от коронавируса и гриппа в пунктах вакцинации. Необходимые прививки в Хабаровске можно сделать как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Помимо вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса, в мобильных пунктах можно получить и интраназальную вакцину, которая предназначена для ревакцинации от COVID-19. Рассказываем, где в Хабаровске сделать прививки от инфекций.

Прививка в Хабаровске

Мобильные пункты вакцинации в Хабаровске расположены в ТРК «Броско Молл» на улице Пионерской, 2 В. Прививку делают на третьем этаже. Второй пункт - «Уголок здоровья» в «Сбербанке» на улице Пушкина, 54. Еще одно место, где можно сделать укол в Хабаровске - железнодорожный вокзал со стороны первой платформы. Однако здесь нет возможности получить интраназальную вакцину. В Хабаровске также работает опорный пункт вакцинации студентов на Карла Маркса, 60, и в торговом центре «ЭВР» на Суворова, 51.

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, врачи вылечили от COVID-19 уже порядка 221 тысячи человек. За день в крае был госпитализирован всего один человек с данным диагнозом. Выздоровели 93 человека, а заболели 72. Медики оценивают ситуацию как стабильную, однако прививочные кампании в крае все еще продолжаются. Жителям рекомендуют своевременно пройти профилактику.

Все пункты вакцинации в Хабаровске

Сделать прививки от коронавируса в Хабаровске можно не только в мобильных пунктах, но и в больницах и поликлиниках. В списке пунктов значатся:

Городская больница имени Войно-Ясенецкого (городская больница №10). Прививку сделать можно в филиалах на улицах Тихоокеанская, 213, Бондаря, 4 и квартал Строителей, 1 А.

Вакцина доступна в филиале городской поликлиники №7, на улице ДОС, 42А. Два филиала поликлиники №16 принимают на вакцинацию по улицам Королева, 12 и Ленина, 21.

Также прививку сделать можно в следующих филиалах:

- поликлиники №5 на улице Тихоокеанской, 85.

- поликлиники №8 на Воровского, 12.

- Клинико-диагностического центра на Карла Маркса, 109.

- Консультативно-диагностического центра на Запарина, 83.

- Краевой клинической больницы №1 имени С. И. Сергеева на Краснодарской, 9.

- городской поликлиники №11 на Суворова, 38 и Краснореченской, 107 А.

- городской поликлиники №15 на Ульяновской, 156.

- городской клинической поликлиники №3 на Дикопольцева, 34 и на Ленинградской, 27.

- Клинической больницы «РЖД-Медицина» на станции Хабаровск-2, на Воронежской, 49 и в фельдшерском здравпункте на проспекте 60-летия Октября.

- ФУКЗ МСЧ-27 ФСИН России на Знаменщикова, 6.

- Дальневосточного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России на переулке Ладожском, 6.

Прививки в Комсомольске-на-Амуре

Сделать прививку от коронавируса и гриппа в Комсомольске-на-Амуре можно также в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации. Здесь они расположены в приемном покое городской больницы имени Шевчука, на Культурной, 5. Для жителей доступна также интраназальная вакцина в приемном покое хирургического отделения городской больницы на Димитрова, 4.

Напомним, при посещении мобильных пунктов вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. На месте можно проконсультироваться о сочетании прививок от коронавируса, гриппа и пневмококка.

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