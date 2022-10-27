Сегодня в белом танце кружимся: медведь обтерся об дерево в ЕАО

Ценные кадры были получены в заповедной зоне Фото: скриншот из видео

Фотоловушки в очередной раз порадовали пользователей соцсетей и любителей природы. Камеры видеонаблюдения в лесах Еврейской автономии сняли, как бурый медведь кружится в «танце» вокруг дерева. На самом деле он, конечно же, точил когти об дерево и оставлял на нем свой запах.

- У медведей, как и у других хищников, есть железы, отвечающие за выделение своего запаха. Они используют маркировочные деревья, на которых оставляют свой аромат для других зверей. Это их почтовый ящик. Кто мимо пробежит, сразу поймет, кто рядом с ним живет. Они могут узнать как вид животного, так и его пол, рост и вес, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».

Ролик был записан еще 22 апреля 2021 года, но обнародовали его только сейчас. Несмотря на то, что мишка только вышел из спячки, он вполне упитанный и полон сил. Интересно посмотреть на него сейчас, наверное, уже превратился в настоящего альфу за лето. Силы ему тоже не занимать. Кора с дерева летит во все стороны, а зрителю кажется, что он лишь слегка гладит дерево. Подобным зрелищем медведи в тайге регулярно балуют сотрудников заповедных зон Дальнего Востока. Все благодаря множеству фотоловушек на территориях. Правда, животные их частенько ломают, но специалисты не расстраиваются. Каждый кадр представляет ценность для исследований природы.

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