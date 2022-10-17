Фыр-фыр носиком: любопытный мишка обнюхал фотоловушку в Хабаровском крае

К счастью, техника не пострадала Фото: Игорь НОВИКОВ

Что может быть милее свежих видеороликов с животными? Особенно, если можно посмотреть на них в естественной среде обитания. Новые кадры медведя появились на фотоловушке в Дурмине Хабаровского края.

На кадрах видно, как белогрудый медведь с интересом изучает камеру. Он нюхает неопознанный объект, радуя зрителей крупным планом своего носа. Оказалось, что привлекает животных инфракрасный свет, который излучает техника.

- Всего у нас на территории лесоохотхозяйства около 30 фотоловушек. Оборудование это дорогостоящее, от 14 до 37 тысяч рублей. Сейчас купить такую технику проблематично, поэтому мы дорожим каждой камерой. Ведь благодаря им можно изучать животных и следить за популяцией, - рассказал «КП» - Хабаровск, Александр Баталов, директор лесоохотхозяйства «Дурминское».

К сожалению, медведи и тигры иной раз ломают фотоловушки, но сотрудники радуются, даже если удается сохранить только карту памяти. В этот раз белогрудый житель леса оставил камеру в целостности и сохранности.

- Обычно бурые медведи не так заинтересованы в фотоловушках. Они просто идут мимо, и мы видим кадры, как они чешутся о деревья. Тигры же, наоборот, очень любят изучать камеры наблюдения, нюхать их и даже пробовать «на зуб». Это дикая природа, ничего не поделаешь.

Сейчас у медведей наступает пора последней подготовки к зимней спячке. Они бродят по лесам, набирая жирок и утепляя берлоги к наступлению холодов. Скоро снег покроет землю, и тогда подобных видео придется ждать до весны.

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