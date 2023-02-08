Красный и с капусткой: какую сумму придется выложить за кастрюлю борща в Хабаровске в феврале

Дешевле всего варить борщ в Самаре, а дороже - на Чукотке Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Борщ - это, пожалуй, самое популярное первое блюдо у жителей России. Готовить красный суп начали еще 500 лет назад, а первые упоминания о нем появились в рукописных книгах про ямщиков 16-17 веков. Причем, тогда борщ варили без картошки и помидоров, но с капустой и свеклой. За долгие годы рецепт борща множество раз изменялся, к сегодняшнему дню он уже полностью трансформировался и стал нам привычен. Из месяца в месяц портал «Индекс борща» публикует стоимость борщевого набора, собранного в одном из гипермаркетов Хабаровска.

В индекс включен основной набор продуктов. Овощи: капуста, свекла, лук, картофель, морковь, чеснок. Из мясных продуктов - самое дешевое, в основном курятина. В дополнение к борщу идут сметана и хлеб.

В феврале борщ в Хабаровске подешевел почти на рубль. В январе цена за 4 порции красного супа составляла 168,26 рубля, а сейчас – 167,31 рубля. Причем, цена снизилась на несколько категорий продуктов. Так, картофель стоил 11,51 рубля, а спустя месяц ценник упал до 10,46 рубля.

Репчатый лук в феврале остался примерно на том же уровне, что и в январе. Морковь с 3,2 рубля снизилась до 2,8 рубля. Подешевела и свекла, но не значительно, курятина, сметана и хлеб остались на уровне старых цен. А вот капуста наоборот, подорожала. По сравнению с январской ценой в 6,6 рубля, сейчас она вытягивает на все 8 рублей.

Цены на все ингредиенты для борща были подсмотрены в гипермаркете Хабаровска. Если сравнивать по месяцам, то сейчас стоимость практически самая маленькая. В августе прошлого года четыре порции красного супа обходились в Хабаровске почти в 236 рублей.

Что же касается разбивки по регионам, то самый дешевый борщевой набор можно собрать в Самаре. Тут четыре порции супа в феврале стоят почти 113 рублей. А вот самый дорогой борщ на Чукотке. В Анадыре собрать набор можно не меньше, чем за 429 рублей на четверых человек.

Это блюдо готовят во многих странах. А кое-где даже устраивают целые фестивали борща. На таких мероприятиях хозяйки собираются и демонстрируют свои особенные рецепты приготовления красного супа.

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