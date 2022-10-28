Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 октября 2022 13:25

Ворвались с монтировкой и тросом: двое грабителей попытались вынести состояние из отделения банка в Хабаровском крае

Двое жителей Хабаровского края задержаны при попытке вскрыть банкомат
Александра ШОПЕНКО
Полицейские с пистолетами и криками: «Лежать! Руки вверх!» задержали горе-грабителей

Полицейские с пистолетами и криками: «Лежать! Руки вверх!» задержали горе-грабителей

Фото: Скриншот с видео

Эту попытку украсть деньги из отделения банка точно можно назвать одной из самых нелепых. Двое парней в Николаевске-на-Амуре решили разжиться деньгами. Снарядились, замаскировались и в ночи направились к банкоматам. Происходящее попало на видео.

Парни вошли в отделение банка в масках, перчатках, капюшонах и со строительными инструментами. Им удалось вскрыть дверцу аппарата монтировкой и молотом, но до кассеты с деньгами они добраться не смогли. Тогда в ход пошел план «Б» - накинуть на банкомат трос, привязанный к машине, выдернуть устройство, а уже потом распилить.

Довести задуманное до конца парни не успели. Воришек выдала их машина, припаркованная у офиса банка. Авто привлекло полицейских, которые с пистолетами и криками: «Лежать! Руки вверх!» задержали горе-грабителей. Последние, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, сопротивления не оказывали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Один из подозреваемых находится под стражей, в отношении другого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - прокомментировала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Парни, вероятно, не знали, сколько денег находится в банкомате и выбрали аппарат наугад. Но не прогадали: внутри находилось около 5,7 миллиона рублей. Что толкнуло парней на такой шаг - выясняет следствие. Неудачливым ворам грозит до двух лет колонии.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Протянул записку с угрозой подорвать здание: стали известны подробности дерзкого ограбления банка в Хабаровске

Ограбившего отделение банка на Краснореченской задержали в Хабаровске (подробнее)

Офис банка ограбили в Хабаровске

Из отделения пропали сотни тысяч рублей (подробнее)

Показал «бомбу»: появилось видео дерзкого ограбления банка в Хабаровске

Ограбление офиса банка на Краснореченской попало на видео (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ