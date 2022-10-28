Заявка на хит: девушка из ЕАО после дуэта с Жуковым попала на всероссийский музыкальный конкурс

21-летняя конкурсантка из города Биробиджан спела в прямом эфире на многомиллионную аудиторию. Фото: Новое Радио

Анну Денисенко под псевдонимом DEANNA, выступившую в полуфинале всероссийского музыкального конкурса «Музыкастинг 5.0», высоко оценила популярная певица Мари Краймбрери. 21-летняя конкурсантка из города Биробиджан спела в прямом эфире на многомиллионную аудиторию «Нового Радио», а более 800 000 зрителей смотрели онлайн-трансляцию шоу в Сети.

— Я сильно кайфанула от припева и разнеслась от бита. Очень понравился темп и заход в припев. Он запоминается, а это важно, — респектнула участнице пятого сезона «Музыкастинг» поп-дива.

Мари Краймбрери кайфанула от выступления участницы «Музыкастинга» из Биробиджана. Фото: Новое Радио

Краймбрери поддержал и Адриан Мельников, A&R директор лейбла «Первое музыкальное издательство», которое предоставляет победителю проекта профессиональную запись и выпуск сингла. Эксперта захватило начало песни.

— Афигенно, классно! — сказал он во время обсуждения.

Однако не обошлось без критики. Профессиональное жюри отметили, что Анне нужно продумать более подходящий образ для песни «В небо». По их мнению, шляпа, розовое платье и перчатки смотрелись в номере не органично.

Если над визуальной составляющей стоит еще поработать, то с голосом девушка управляется мастерски. Денисенко с 5 лет занимается музыкой и продолжает совершенствовать навыки в МПГУ (Московский педагогический государственный университет), обучаясь там на направлении «Эстрадно-джазовый вокал». А однажды она даже спела дуэтом с Сергеем Жуковым на одном из музыкальных шоу и получила свою минуты славы на федеральном телевидении.

СПРАВКА КП

«Музыкастинг» — масштабный проект «Нового Радио», направленный на поиск и поддержку ярких и талантливых артистов. В 2022 году на конкурс поступило более 5000 заявок, а выступления участников в течение четырёх сезонов шоу собрали свыше 30 000 000 просмотров. Лучший из лучших получает всё для успешного старта карьеры: контракт с лейблом на запись сингла и его последующую ротацию в эфире радиостанции, съёмку клипа и гарантированное попадание в лайнап крутого музыкального фестиваля. Кто удостоится главной награды, решится в финале 31 октября.

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