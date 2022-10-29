Малыш начал дышать сам: врачи продолжают бороться за жизнь выброшенного из окна щенка в Хабаровске

Барни начал кушать и играть Фото: волонтерская организация "Дом с хвостиком"

Ветеринары и волонтеры продолжают бороться за жизнь маленького четвероногого Барни, которого жестокий хозяин вышвырнул из окна квартиры на третьем этаже. У малыша было внутреннее кровотечение, органы серьезно пострадали от удара о землю, одно легкое было ушиблено, и внутри скапливался воздух, а это угрожало его жизни.

Сейчас Барни находится в клинике, врачам удалось остановить кровотечение, благодаря дренажу из легкого вышел воздух и больше там не скапливается. Барни наконец начал дышать самостоятельно. Ольга, волонтер «Дома с хвостиком», верит и надеется, что щенок выдержит все то, что произошло с ним в последние дни, и поправится.

- Врачи дают пока очень осторожные прогнозы, но по моим ощущениям, все должно быть в итоге хорошо. Барни уже самостоятельно дышит, у него был сильный ушиб легкого, после дренажа скопившийся воздух вышел, сделали рентген, воздух не скапливается больше. Внутреннее кровотечение ему тоже остановили, - рассказывает «КП-Хабаровск» Ольга.

Испытания, которые легли на плечи маленького беззащитного Барни, конечно, не пройдут бесследно. У любого живого существа подобное зверство оставит большие раны в душе. Но Барни, кажется, не отказывается верить человеку, даже после того, что произошло. Он играет, ластится к волонтерам, поскуливает, и даже начал есть.

- Он кушает, играет, и даже жалуется, как будто, что в клинике находится. Мне кажется, и я очень надеюсь, что все будет хорошо, что он поправится, - говорит Ольга.

Историю Барни, безобидного красивого щенка, «Комсомолка» наблюдает с самого ракового дня, когда дети сообщили, что его выбросили из окна хозяева. Как выяснилось позднее, хозяин держал четвероногого на балконе, не давал ему кушать, оставлял без воды. Малыш скулил, жаловался и просил впустить его в дом. Но, видимо подвыпившему хозяину, скулеж надоел, и тот со злостью наотмашь вышвырнул собаку с балкона.

Очевидцы вызвали тогда полицию, делом занялся участковый. Сейчас правоохранителями из клиники запрошены документы о ходе лечения щенка. Быть может, совесть хозяина проявится, и он оплатит расходы на лечение. Но факт останется фактом, жестокость была совершена, и Барни уже точно никогда не вернется в это страшное для него место.

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